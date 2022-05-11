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وكالة: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ يستهدف ريف القنيطرة السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وكالة-اعتداء-إسرائيلي-بالصواريخ-بريف-القتيطرة-الشمالي-1062080727.html
وكالة: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ يستهدف ريف القنيطرة السورية
وكالة: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ يستهدف ريف القنيطرة السورية
شنت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ استهدف ريف القنيطرة السورية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T01:36+0000
2022-05-11T02:22+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف ⁧‫القتيطرة‬⁩ الشمالي.وأشار المراسل إلى أن الإضرار اقتصرت على الماديات.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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أخبار سوريا اليوم

وكالة: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ يستهدف ريف القنيطرة السورية

01:36 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 02:22 GMT 11.05.2022)
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020.
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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شنت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ استهدف ريف القنيطرة السورية.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف ⁧‫القتيطرة‬⁩ الشمالي.
وأشار المراسل إلى أن الإضرار اقتصرت على الماديات.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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