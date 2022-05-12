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https://arabic.sputniknews.com/20220512/أسعار-الغاز-تواصل-تحليقها-في-أوروبا-وتتجاوز-عتبة-1200-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1062146077.html
أسعار الغاز تواصل "تحليقها" في أوروبا وتتجاوز عتبة 1200 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز تواصل "تحليقها" في أوروبا وتتجاوز عتبة 1200 دولار لكل ألف متر مكعب
تسارعت أسعار الغاز في الارتفاع مرتفعة بنسبة 20 في المئة لتتجاوز عتبة الـ1200 دولار لكل ألف متر مكعب. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:25+0000
2022-05-12T12:25+0000
اقتصاد
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وبحسب بيانات ICE Futures، فقد ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF منذ افتتاح جلسة التداول، في الصباح بلغت 1085.8 دولارًا (+ 6.4% مقابل سعر تسوية يوم الأربعاء البالغ 1020.7 دولار). هذا ولوحظت زيادة في عروض الأسعار في 10 مايو بعد أن أبلغ مشغل GTS في أوكرانيا أن نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانيفكا سينتهي اعتبارًا من صباح يوم 11 مايو.وشهدت أسعار الغاز في أوروبا قفزة حادة بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فإذا كان السعر التقديري لأقرب العقود الآجلة في 23 فبراير 1038.6 دولارا لكل ألف متر مكعب، فقد قفز في 24 فبراير، بنسبة 50% تقريبًا إلى 1555.5 دولار.ولكن بعد ذلك شهدت الأسعار انخفاضا مستمرا، وتم تثبيت الحد الأدنى لسعر التسوية لمدة شهرين في 25 أبريل عند 1027.1 دولار لكل ألف متر مكعب (-1.1% بحلول 23 فبراير). بعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز مرة أخرى لتصل إلى 1.370 دولارًا لكل ألف متر مكعب. ارتبط الارتفاع الحاد الجديد في عروض الأسعار بتعليق شحنات "غازبروم" إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهم دفع ثمن الغاز بالروبل.
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اقتصاد

أسعار الغاز تواصل "تحليقها" في أوروبا وتتجاوز عتبة 1200 دولار لكل ألف متر مكعب

12:25 GMT 12.05.2022
© Depositphotos / 63ru78محطة غاز
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / 63ru78
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تسارعت أسعار الغاز في الارتفاع مرتفعة بنسبة 20 في المئة لتتجاوز عتبة الـ1200 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات ICE Futures، فقد ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز لشهر يونيو على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF منذ افتتاح جلسة التداول، في الصباح بلغت 1085.8 دولارًا (+ 6.4% مقابل سعر تسوية يوم الأربعاء البالغ 1020.7 دولار).

وواصلت الأسعار نموها لتصل إلى سعر أقصاه 1233.9 دولار (+ 20.9%).

هذا ولوحظت زيادة في عروض الأسعار في 10 مايو بعد أن أبلغ مشغل GTS في أوكرانيا أن نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانيفكا سينتهي اعتبارًا من صباح يوم 11 مايو.
وشهدت أسعار الغاز في أوروبا قفزة حادة بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فإذا كان السعر التقديري لأقرب العقود الآجلة في 23 فبراير 1038.6 دولارا لكل ألف متر مكعب، فقد قفز في 24 فبراير، بنسبة 50% تقريبًا إلى 1555.5 دولار.

وفي أوائل شهر مارس، بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت الأسعار بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. لتصل لرقم قياسي وتبلغ 3892 دولارًا في 7 مارس (+ 275% مقابل 23 فبراير)، وكان سعر التسوية لليوم 2560.7 دولارًا (+146.5٪).

ولكن بعد ذلك شهدت الأسعار انخفاضا مستمرا، وتم تثبيت الحد الأدنى لسعر التسوية لمدة شهرين في 25 أبريل عند 1027.1 دولار لكل ألف متر مكعب (-1.1% بحلول 23 فبراير). بعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للغاز مرة أخرى لتصل إلى 1.370 دولارًا لكل ألف متر مكعب. ارتبط الارتفاع الحاد الجديد في عروض الأسعار بتعليق شحنات "غازبروم" إلى بولندا وبلغاريا بسبب رفضهم دفع ثمن الغاز بالروبل.
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