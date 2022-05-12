https://arabic.sputniknews.com/20220512/أكثر-من-حالتي-انتحار-يوميا-في-العراق-خلال-4-أشهر-والحكومة-البطالة-والأوضاع-المادية-هي-السبب-1062145417.html
أكثر من حالتي انتحار يوميا في العراق خلال 4 أشهر والحكومة: البطالة والأوضاع المادية هي السبب
أكثر من حالتي انتحار يوميا في العراق خلال 4 أشهر والحكومة: البطالة والأوضاع المادية هي السبب
سجلت الإحصاءات العراقية وجود ما يزيد على حالتي انتحار يوميا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2022. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:22+0000
2022-05-12T12:22+0000
2022-05-12T12:22+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لما أعلنته مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، فإن العراق شهد أكثر من 200 حالة انتحار خلال الشهور الأربعة الماضية، حسب السومرية نيوز.من جهته أكد مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أن "الحالات متنوعة بين فئات عمرية مختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منها هي لفئة المراهقين ولأسباب مختلفة".واعتبر المسؤول العراقي أن "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن العنف الاسري الذي راح ضحيته أغلب المنتحرين" يعتبران من أهم الأساب.وألمح العطية إلى وجود بعض أسباب الانتحار التي وصفها بالـ"غريبة"، مؤكدا أن بعضها يتعلق بمشاعر المراهقة.ولفت إلى أن "بعض الحالات التي يتم تسجيلها على أنها انتحار يتبين بعد ذلك "عند تشريح الجثة أنها حالة قتل ومتعلقة بجرائم الشرف".يشار إلى أن حالات الانتحار في العراق بدأت في الازدياد منذ عام 2016، إذ بلغت في العام 2016 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت 530 حالة، و2019 بلغت 605 حالات.
https://arabic.sputniknews.com/20210914/الداخلية-العراقية-تحذر-من-تزايد-حالات-الانتحار-1050145841.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
أكثر من حالتي انتحار يوميا في العراق خلال 4 أشهر والحكومة: البطالة والأوضاع المادية هي السبب
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سجلت الإحصاءات العراقية وجود ما يزيد على حالتي انتحار يوميا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.
ووفقا لما أعلنته مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، فإن العراق شهد أكثر من 200 حالة انتحار خلال الشهور الأربعة الماضية، حسب السومرية نيوز
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14 سبتمبر 2021, 11:35 GMT
من جهته أكد مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أن "الحالات متنوعة بين فئات عمرية مختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منها هي لفئة المراهقين ولأسباب مختلفة".
وعن أسباب تلك الظاهرة، أشار العطية الى أن أبرزها هي سوء الوضع المادي والبطالة، إضافة الى الادمان على المخدرات".
واعتبر المسؤول العراقي أن "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
فضلا عن العنف الاسري الذي راح ضحيته أغلب المنتحرين" يعتبران من أهم الأساب.
وألمح العطية إلى وجود بعض أسباب الانتحار التي وصفها بالـ"غريبة"، مؤكدا أن بعضها يتعلق بمشاعر المراهقة.
وقال: "بعض حالات الانتحار كانت غريبة وغير معقولة، كانتحار فتاة بسبب تركها من قبل حبيبها!".
ولفت إلى أن "بعض الحالات التي يتم تسجيلها على أنها انتحار يتبين بعد ذلك "عند تشريح الجثة أنها حالة قتل ومتعلقة بجرائم الشرف".
يشار إلى أن حالات الانتحار في العراق بدأت في الازدياد
منذ عام 2016، إذ بلغت في العام 2016 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت 530 حالة، و2019 بلغت 605 حالات.