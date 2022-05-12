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ألمانيا تحبط هجوما "إرهابيا نازيا" غربي البلاد
ألمانيا تحبط هجوما "إرهابيا نازيا" غربي البلاد
نجحت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، في إحباط هجوم "إرهابي نازي" يشتبه في وقوعه داخل مدرسة ثانوية محلية في مدينة إيسن الغربية، قيل إن مراهقا يبلغ من العمر 16... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:25+0000
2022-05-12T20:25+0000
أخبار ألمانيا
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برلين- سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سلطات إنفاذ القانون اعتقلت الجاني المزعوم - طالب في مدرسة بها نحو 800 تلميذ - بعد أن أخبر زميله الشرطة عن المحاولة المزعومة لارتكاب جريمة.في الساعة 4:20 بالتوقيت المحلي (02:20 بتوقيت غرينتش)، اليوم الخميس، ورد أن قوة خاصة اقتحمت مكان إقامة المشتبه به - مبنى سكني في منطقة بوربيك.وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على أقواس وأسلحة محلية الصنع و16 قنبلة أنبوبية بما في ذلك قنبلة خطيرة مملوءة بالمسامير في شقة الشاب.وقال التقرير إن الشرطة عثرت أثناء البحث على بيان يحتوي على أفكار معادية للأجانب، ويشير إلى آراء يمينية متطرفة بشأن الجاني المزعوم.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب "بيلد"، طوقت الشرطة الألمانية مبنى المدرسة لضمان عدم زرع المشتبه به عبوة ناسفة في المؤسسة التعليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/سياسي-عربي-واشنطن-تريد-تدمير-روسيا-من-خلال-النازيين-الجدد-1062058124.html
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أخبار ألمانيا

ألمانيا تحبط هجوما "إرهابيا نازيا" غربي البلاد

20:25 GMT 12.05.2022
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© youtube/gerterr
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نجحت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، في إحباط هجوم "إرهابي نازي" يشتبه في وقوعه داخل مدرسة ثانوية محلية في مدينة إيسن الغربية، قيل إن مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما خطط له.
برلين- سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن سلطات إنفاذ القانون اعتقلت الجاني المزعوم - طالب في مدرسة بها نحو 800 تلميذ - بعد أن أخبر زميله الشرطة عن المحاولة المزعومة لارتكاب جريمة.
في الساعة 4:20 بالتوقيت المحلي (02:20 بتوقيت غرينتش)، اليوم الخميس، ورد أن قوة خاصة اقتحمت مكان إقامة المشتبه به - مبنى سكني في منطقة بوربيك.
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وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على أقواس وأسلحة محلية الصنع و16 قنبلة أنبوبية بما في ذلك قنبلة خطيرة مملوءة بالمسامير في شقة الشاب.
وقال التقرير إن الشرطة عثرت أثناء البحث على بيان يحتوي على أفكار معادية للأجانب، ويشير إلى آراء يمينية متطرفة بشأن الجاني المزعوم.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب "بيلد"، طوقت الشرطة الألمانية مبنى المدرسة لضمان عدم زرع المشتبه به عبوة ناسفة في المؤسسة التعليمية.
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