https://arabic.sputniknews.com/20220512/أمريكا-تندد-بقتل-شيرين-أبو-عاقلة-وتدعو-إلى-تحقيق-فوري-ومحاسبة-المسؤولين-1062131768.html

أمريكا تندد بقتل شيرين أبو عاقلة وتدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين

أمريكا تندد بقتل شيرين أبو عاقلة وتدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين

ندد البيت الأبيض، بمقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، داعيا إلى فتح تحقيق في وفاتها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T08:17+0000

2022-05-12T08:17+0000

2022-05-12T08:17+0000

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وقالت نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير للصحفيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إير فورس، "ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها".من جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر حسابه على تويتر، إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في مقتل مراسلة شبكة "الجزيرة" المخضرمة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شرين أبو عاقلة"، قائلاً إنه "تجب محاسبة المسؤولين".وقال برايس: "نشعر بالحزن الشديد وندين مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية. يجب أن يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين"، معتبرا أن "موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

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