https://arabic.sputniknews.com/20220512/أمير-قطر-يتوجه-إلى-إيران-في-زيارة-رسمية-1062130468.html

أمير قطر يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية

أمير قطر يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية

يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية إلى إيران يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T07:37+0000

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ذكر ذلك الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر".وقال البيان إن أمير قطر توجه، اليوم الأربعاء، إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.وأعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني، الاثنين الماضي، انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين، الثلاثاء في طهران.ومن المقرر أن يقوم تميم بن حمد بجولة عالمية تشمل دولا أوروبية بعد إيران يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".ولفتت الوكالة إلى أن أمير قطر سيزور ألمانيا وبريطانيا خلال تلك الجولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/-انعقاد-الاجتماع-الأول-للجنة-السياسية-المشتركة-بين-إيران-وقطر-في-طهران-1062034531.html

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