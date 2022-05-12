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https://arabic.sputniknews.com/20220512/أمير-قطر-يتوجه-إلى-إيران-في-زيارة-رسمية-1062130468.html
أمير قطر يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية
أمير قطر يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية
يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية إلى إيران يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:37+0000
2022-05-12T07:37+0000
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ذكر ذلك الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر".وقال البيان إن أمير قطر توجه، اليوم الأربعاء، إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.وأعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني، الاثنين الماضي، انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين، الثلاثاء في طهران.ومن المقرر أن يقوم تميم بن حمد بجولة عالمية تشمل دولا أوروبية بعد إيران يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".ولفتت الوكالة إلى أن أمير قطر سيزور ألمانيا وبريطانيا خلال تلك الجولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/-انعقاد-الاجتماع-الأول-للجنة-السياسية-المشتركة-بين-إيران-وقطر-في-طهران-1062034531.html
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العالم, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران

أمير قطر يتوجه إلى إيران في زيارة رسمية

07:37 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية إلى إيران يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ذكر ذلك الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر".
وقال البيان إن أمير قطر توجه، اليوم الأربعاء، إلى إيران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.
وأعلن السفير الإيراني في قطر حميد رضا دهقاني، الاثنين الماضي، انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين البلدين، الثلاثاء في طهران.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية المشتركة بين إيران وقطر في طهران
9 مايو, 16:19 GMT
ومن المقرر أن يقوم تميم بن حمد بجولة عالمية تشمل دولا أوروبية بعد إيران يبحث خلالها جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب وكالة "رويترز".
ولفتت الوكالة إلى أن أمير قطر سيزور ألمانيا وبريطانيا خلال تلك الجولة.
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