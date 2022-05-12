https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-أوروبا-سوف-تضطر-إلى-دفع-ثمن-الغاز-بالروبل-لا-يوجد-مخرج-آخر-1062126823.html

إعلام: أوروبا سوف تضطر إلى دفع ثمن الغاز بالروبل... لا يوجد مخرج آخر

إعلام: أوروبا سوف تضطر إلى دفع ثمن الغاز بالروبل... لا يوجد مخرج آخر

تستمر أوروبا في التصريح بأنها لن توافق على "ابتزاز" روسيا ولن تدفع ثمن الغاز بالروبل. لكن بحلول الخريف، ستصبح قضية الغاز أكثر أهمية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T05:19+0000

2022-05-12T05:19+0000

2022-05-12T05:19+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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وفقا لمقال نشر على "الأناضول"، منذ الثورة الملونة الأولى في أوكرانيا في عام 2004، كانت الطاقة على جدول أعمال روسيا والاتحاد الأوروبي. كان هناك صعود وهبوط في العلاقات بين الأطراف، خاصة بسبب الأحداث في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، في حين أن روسيا لم توقف إمدادات الغاز أبدا. وهكذا، فقد أثبتت نفسها كشريك موثوق به. على الرغم من ذلك، منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد نهاية الفترة الدافئة من "العلاقات الرومانسية" بين روسيا والغرب، بدأ الاتحاد الأوروبي يتحدث كثيرا عن الحاجة إلى تقليل الاعتماد على روسيا في قطاع الطاقة، كما مارست الولايات المتحدة ضغطًا كبيرًا على الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه.لماذا لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التخلص من الاعتماد على روسيا؟على الرغم من مرور 18 عامًا على أزمة الطاقة الأولى بين روسيا وأوكرانيا في عام 2004، وظهور المضايقات في هذا الصدد على جدول الأعمال باستمرار، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي لم يكن قادرًا على اتخاذ الخطوات اللازمة. هذا يرجع إلى عدة أسباب مهمة. لسنوات عديدة، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تنفيذ مشاريع لنقل غاز آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا، وفي المقام الأول نابوكو. على العكس من ذلك، نفذت روسيا خلال هذه الفترة مشروع نورد ستريم ومشروع التيار التركي. وهكذا، لم تكتف موسكو بربط الدول الأوروبية بنفسها فحسب، بل قللت في الوقت نفسه من اعتمادها على أوكرانيا، وهذا يهدد صورة روسيا باعتبارها "شريك طاقة موثوقا به".كما تأثر فشل الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بعوامل مختلفة، مثل عدم قدرة دول الكتلة على إيجاد الوسائل المالية لمشاريع نقل الغاز من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أوروبا، وعدم وجود فهم مشترك لسياسة الطاقة.حصة أوروبا في صادرات الطاقة الروسيةإذا نظرنا إلى الوضع من وجهة نظر أعضاء الاتحاد الأوروبي، فبالنسبة لدول مثل فنلندا وإستونيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا، تبلغ حصة روسيا من واردات الغاز الطبيعي 100%، بينما بالنسبة للنمسا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي الرائدة، هذا الرقم 80% وألمانيا 54% وإيطاليا 33% وفرنسا 8%. كما تعتمد الدول الأخرى اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي. بعد روسيا، تحصل دول الاتحاد الأوروبي على معظم الغاز الطبيعي من النرويج وأذربيجان وشمال إفريقيا.رد بوتين على عقوبات الدول "غير الصديقة"اليوم، تبرز ثلاثة جوانب مهمة في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة. أولاً وقبل كل شيء، أصبحت أوروبا أكثر تصميماً من ذي قبل على تقليل اعتمادها على روسيا. النقطة الثانية هي تعليق نورد ستريم 2، حيث تم إنفاق عشرة مليارات يورو. والثالث هو مطالبة الكرملين دول الاتحاد الأوروبي بالدفع بالروبل مقابل موارد الطاقة المشتراة من روسيا، ردًا على العقوبات التي فرضها الغرب على البنوك الروسية والسياسيين ورجال الأعمال، فضلاً عن مصادرة الحسابات والأصول الأجنبية.في 31 مارس/آذار، وقع فلاديمير بوتين مرسومًا يلزم الدول "غير الصديقة" بفتح حسابات بالعملة والروبل في غازبروم بنك وإجراء المدفوعات بالروبل. في هذا الصدد، فإن الدول التي تشتري موارد الطاقة من روسيا ستنقل أولاً الأموال إلى حسابات العملات الأجنبية في غازبروم، وسيقوم الأخير بتحويل هذه العملة إلى الروبل الروسي وتحويلها إلى حسابات روبل. ثم يذهب المال إلى حساب الشركة التي زودت بموارد الطاقة. وبحسب هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، إذا لم تصل الأموال إلى الحساب في البنك المذكور أعلاه، ستتوقف إمدادات الغاز الطبيعي. اعتقدت موسكو، من ناحية، أن هذا سيزيد من قيمة الروبل الروسي، ومن ناحية أخرى، سيتعين على الدول الغربية شراء الروبل، بما في ذلك من البنوك التي فرضت عليها عقوبات.رد فعل دول الاتحاد الأوروبيبعد ذلك، كانت بلغاريا وبولندا أول من أعلن أنهما لن يدفعا بالروبل. هكذا، في 27 أبريل، عندما كان من المفترض أن تدفع هاتان الدولتان، لكنهما لم تفعلا، انقطعت إمدادات الغاز. ووافقت المجر على الدفع بالعملة الروسية. تزعم بعض المصادر أن عشر شركات من "دول غير صديقة" لم تذكر أسمائها، فتحت حسابات بالروبل مع غازبروم. ومن المتوقع أنه مع سداد المدفوعات قبل نهاية مايو /أيار، سيتضح الوضع. في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء سوى عدد قليل من الافتراضات. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي استورد حوالي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، لا يمكن التخلي عن الوقود الأزرق الروسي بين عشية وضحاها. يتطلب بناء خطوط أنابيب ومحطات طاقة نووية جديدة الوقت والموارد المالية. وبالمثل، يعد شراء الغاز الطبيعي المسال أكثر تكلفة وغير ممكن أيضًا بكميات كافية لتلبية جميع الاحتياجات. لذلك، لا يمكن لأوروبا التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي بين عشية وضحاها.

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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا