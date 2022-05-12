https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-السويد-تخطط-لتقديم-طلب-الانضمام-إلى-الناتو-يوم-الاثنين-1062130679.html
إعلام: السويد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين
إعلام: السويد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين
أشارت تقارير إعلامية، نقلا عن البرلمان السويدي، إلى أن البلاد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:37+0000
2022-05-12T07:37+0000
2022-05-12T07:46+0000
الناتو
رصد عسكري
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وبحسب ما نشرت صحيفة Expressen، تعتزم السويد مثل فنلندا، التقدم بطلب للانضمام للحلف يوم الاثنين.وجاء في التقرير: "يوم الاثنين، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا حكوميا إضافيا لاتخاذ قرار تاريخي. وبعد الاجتماع مباشرة، سيتم تقديم طلب لعضوية الناتو، إذا لم يحدث شيء غير متوقع".وستنشر الحكومة السويدية، يوم الجمعة، تقريرها الأمني عن ما بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وحددت الصحيفة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء، سيعلن يوم الأحد، موقفه من عضوية الناتو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, رصد عسكري
إعلام: السويد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين
07:37 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أشارت تقارير إعلامية، نقلا عن البرلمان السويدي، إلى أن البلاد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين.
وبحسب ما نشرت صحيفة Expressen، تعتزم السويد مثل فنلندا، التقدم بطلب
للانضمام للحلف يوم الاثنين.
وجاء في التقرير: "يوم الاثنين، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا حكوميا إضافيا لاتخاذ قرار تاريخي
. وبعد الاجتماع مباشرة، سيتم تقديم طلب لعضوية الناتو، إذا لم يحدث شيء غير متوقع".
وقالت الصحيفة إنه من المقرر بالفعل عقد جلسة استثنائية للبرلمان السويدي يوم الاثنين.
وستنشر الحكومة السويدية، يوم الجمعة، تقريرها الأمني عن ما بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وحددت الصحيفة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء، سيعلن يوم الأحد، موقفه من عضوية الناتو.