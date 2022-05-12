https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-بريطانيا-تدرس-ترحيل-اللاجئين-الأوكرانيين-الذين-دخلوا-البلاد-عبر-إيرلندا-إلى-رواندا-1062133146.html

إعلام: بريطانيا تدرس ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا البلاد عبر إيرلندا إلى رواندا

إعلام: بريطانيا تدرس ترحيل اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا البلاد عبر إيرلندا إلى رواندا

أشار تقرير إعلامي إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم إرسال الاجئين الأوكرانيين الذين يدخلون البلاد عبر أيرلندا إلى رواندا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T08:40+0000

2022-05-12T08:40+0000

2022-05-12T08:40+0000

العالم

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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية البريطانية قال لنواب البرلمان إن الأشخاص الذين لا يحملون وثائق والذين يسافرون من أوكرانيا إلى المملكة المتحدة عبر أيرلندا يمكن النظر في ترحيلهم إلى رواندا.هذا ولم يتمكن الوزير توم بير سجلوف من تأكيد أن سياسة الحكومة لإعادة التوطين ستقلل من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة.كما وانتقد بعض أعضاء البرلمان المحافظين قرار أيرلندا رفع جميع القيود المفروضة على اللاجئين الفارين من الحرب، زاعمين أنه سيخلق بابا خلفيا للمملكة المتحدة، مما يجعل البلاد عرضة للعناصر الإجرامية المحتملة.وتظهر أحدث البيانات الحكومية أن 37400 من أصل 125100 متقدم وصلوا حتى الآن إلى بريطانيا.بموجب المخطط الذي أعلنته وزيرة الداخلية بريتي باتيل، الشهر الماضي، ستدفع المملكة المتحدة أموالا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء والذين يعتقد أنهم وصلوا "بشكل غير قانوني" لإرسالهم إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلباتهم. نظريا، سيتم منحهم حق اللجوء أو وضع اللاجئ في البلاد.وقال بوريس جونسون إن "عشرات الآلاف" من المهاجرين غير الشرعيين سيتم ترحيلهم إلى رواندا.تظهر الوثائق التي أصدرتها الحكومة يوم الاثنين أن الحكومة الرواندية تمكنت من معالجة 307 حالات لجوء كحد أقصى في عام واحد منذ عام 2016.وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، ردا على جلسة الاستماع: "لقد أقرت هذه الحكومة الآن صراحة بأنها عازمة على معاملة أي شخص يفر من الحرب أو الاضطهاد من جميع أنحاء العالم كسلعة يتم شحنها إلى رواندا. وهذا يشمل أولئك الفارين من النزاعات المميتة في أوكرانيا وأفغانستان في الوقت الحالي. إنها قاسية بشكل مروّع وستسبب معاناة إنسانية كبيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220423/طالبو-اللجوء-إلى-بريطانيا-يرفضون-الذهاب-إلى-رواندا--1061510153.html

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