https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-روسيا-تسببت-بانقسام-في-أوروبا-1062127285.html
إعلام: روسيا تسببت بانقسام في أوروبا
إعلام: روسيا تسببت بانقسام في أوروبا
أشار تقرير صحفي إلى أن روسيا تسببت بانقسام في أوروبا والسبب وراء ذلك إمدادات الطاقة الروسية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:09+0000
2022-05-12T06:09+0000
2022-05-12T06:09+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشره الخبير الاقتصادي التركي، ردال كاراجيل، في صحيفة "يني شفق" فإن أوروبا منقسمة بشأن مسألة إمدادات الغاز من روسيا والاعتماد على موسكو في مجال الطاقة.وأضاف قائلا: "نظرا لأن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 40 بالمائة، في حين أن العديد من الدول تعتمد اعتمادا كليا على روسيا، تظل الخلافات بينها حول كيفية حل هذه المشكلة ومتى يتم حلها. وحول مسألة مطالبة روسيا بدفع تكاليف إمدادات الطاقة في الروبل، كما أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وبعبارة أخرى، أوروبا منقسمة إلى قسمين".يذكر أنه منذ الأول من أبريل، بدأت روسيا في قبول مدفوعات من الدول الأوروبية مقابل الوقود الأزرق بالروبل فقط بعد فرض العقوبات بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حيث يجب على المستورد فتح حساب خاص لدى Gazprombank، والذي سيقوم بتحويل الأموال إليه بالعملة المحددة في العقد، وسيقوم البنك ببيع هذه العملة في بورصة موسكو وائتمان الروبل لحساب مشتري الغاز، والذي من خلاله تتم التسويات مع المورد. من جهته بدأ الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار بالحديث عن الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل، من بين أمور أخرى، حظرا تدريجيا على استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، نظرا لموقف المجر وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم يكن من الممكن الاتفاق عليها حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: روسيا تسببت بانقسام في أوروبا
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أشار تقرير صحفي إلى أن روسيا تسببت بانقسام في أوروبا والسبب وراء ذلك إمدادات الطاقة الروسية.
وبحسب التقرير الذي نشره الخبير الاقتصادي التركي، ردال كاراجيل، في صحيفة "يني شفق" فإن أوروبا منقسمة
بشأن مسألة إمدادات الغاز من روسيا والاعتماد على موسكو في مجال الطاقة.
وأضاف قائلا: "نظرا لأن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 40 بالمائة، في حين أن العديد من الدول تعتمد اعتمادا كليا على روسيا، تظل الخلافات بينها حول كيفية حل هذه المشكلة ومتى يتم حلها. وحول مسألة مطالبة روسيا بدفع تكاليف إمدادات الطاقة في الروبل، كما أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وبعبارة أخرى، أوروبا منقسمة إلى قسمين".
مشيرا إلى أن حصة الغاز الروسي في سلة الطاقة بين الدول المختلفة تختلف اختلافا كبيرا. حيث تشتري ألمانيا حوالي 40 في المائة من الوقود الأزرق الذي تستهلكه من موسكو وفرنسا تقريبا تشتير حوالي ربع إستهلاكها من هذا الوقود من روسيا أما إيطاليا فتشتري حوالي النصف. أما الدول الأخرى، كبريطانيا أو إسبانيا، فهي أقل اعتمادا على الإمدادات من روسيا، ولكن هناك أيضا مجموعة كبيرة من البلدان التي يتم توفير احتياجاتها من الغاز بالكامل تقريبا من قبل موسكو. ويوضح الخبير الاقتصادي أن مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك ومولدوفا تعتمد بشكل كامل على الغاز من روسيا، بينما تحصل فنلندا وصربيا على حوالي 90 في المائة من الوقود الأزرق من الجارة الشرقية لأوروبا. كما شدد على أن الأوروبيين لن يتمكنوا على الفور من التخلص من الحاجة إلى شراء الغاز من موسكو.
يذكر أنه منذ الأول من أبريل، بدأت روسيا في قبول مدفوعات
من الدول الأوروبية مقابل الوقود الأزرق بالروبل فقط بعد فرض العقوبات بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حيث يجب على المستورد فتح حساب خاص لدى Gazprombank، والذي سيقوم بتحويل الأموال إليه بالعملة المحددة في العقد، وسيقوم البنك ببيع هذه العملة في بورصة موسكو وائتمان الروبل لحساب مشتري الغاز، والذي من خلاله تتم التسويات مع المورد.
من جهته بدأ الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار بالحديث عن الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل، من بين أمور أخرى، حظرا تدريجيا على استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، نظرا لموقف المجر وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم يكن من الممكن الاتفاق عليها حتى الآن.