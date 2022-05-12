https://arabic.sputniknews.com/20220512/إعلام-فرنسا-تدعم-فنلندا-في-قرارها-الانضمام-إلى-الناتو-بأسرع-ما-يمكن-1062157236.html

إعلام: فرنسا تدعم فنلندا في قرارها الانضمام إلى الناتو بأسرع ما يمكن

إعلام: فرنسا تدعم فنلندا في قرارها الانضمام إلى الناتو بأسرع ما يمكن

أعربت فرنسا عن دعمها التام "للخيار السيادي" لدولة فنلندا بأن تنضم إلى حلف الشمال الأطلسي من دون إبطاء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T16:12+0000

2022-05-12T16:12+0000

2022-05-12T16:12+0000

أخبار فرنسا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061840899_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_3a78ed440ccecb4a075fa5919ca6f2e8.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأعلن موقع "بي أف أم تي في" الفرنسي نقلا عن الإليزيه، اليوم الخميس، أن " فرنسا "تدعم تماما الخيار السيادي" لفنلندا بأن تنضم إلى الناتو بأسرع ما يمكن.ومن جانبه، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، بدعم الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، إذا ما رغبت بلاده في الانضمام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.وأوضح بيان الحكومة أن المكالمة الهاتفية ركزت على مناقشة الوضع الأمني في أوروبا نتيجة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا".ورحب المستشار شولتز بالبيانات التي أدلى بها الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء سانا مارين، والتي دعت فيها إلى دخول فنلندا بشكل فوري في حلف الشمال الأطلسي.وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، قد أكدا اليوم الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "فورا".وقالا، في بيان مشترك: "على فنلندا التقدم بدون تأخير بطلب الانضمام إلى حلف الناتو. نأمل أن تُتخذ الخطوات الوطنية اللازمة لاعتماد هذا القرار، في غضون الأيام القليلة المقبلة".وكانت وسائل إعلام سويدية قد أعلنت، سابقا، أن السويد وفنلندا تخططان للتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو، في 16 أيار/مايو الجاري.وكان وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو قد صرح خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي لمناقشة سياسة فنلندا في ضوء الحرب في أوكرانيا، بأن "فنلندا لا تواجه حاليا تهديدا حقيقيا وتملك خيار مستقبلها".وتابع: "فنلندا تفي بجميع متطلبات ومعايير عضوية الناتو، وتعتبر شريكة قوية للحلف على صعيد الأمن والدفاع".وحذرت روسيا، في وقت سابق، فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو؛ بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا نحو 1340 كيلومترا؛ وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/نيبينزيا-يصف-التهم-الموجهة-لروسيا-بارتكاب-جرائم-ضد-الأطفال-بالسخيفة-1062156270.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فرنسا , الناتو