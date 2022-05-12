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https://arabic.sputniknews.com/20220512/إيلون-ماسك-الأمريكيون-يحاولون-تجنب-الذهاب-إلى-العمل-تماما-عكس-العمال-الصينيين-1062159916.html
إيلون ماسك: الأمريكيون يحاولون تجنب الذهاب إلى العمل تماما عكس العمال الصينيين
إيلون ماسك: الأمريكيون يحاولون تجنب الذهاب إلى العمل تماما عكس العمال الصينيين
قال الملياردير، إيلون ماسك، إنه يتوقع أن تنتج الصين "بعض الشركات القوية جدا"، بسبب القوة العاملة ‏هناك.‏ 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:23+0000
2022-05-12T17:23+0000
إيلون ماسك
الصين
العالم
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وتابع ماسك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء: "هناك الكثير من الموهوبين الفائقين والعمل الدؤوب في الصين ممن يؤمنون بقوة بالتصنيع".وتابع رئيس شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" عن العمال الصينيين: "إن الصينيين لن يحرقوا زيت منتصف الليل فقط، وإنما سيحرقون الزيت في الثالثة صباحا، إنهم حتى لن يتركوا المصنع نوعا ما، بينما في أمريكا يحاول الناس تجنّب الذهاب إلى العمل على الإطلاق".وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، طلب إيلون ماسك من العمال في مصنع شانغهاي الضخم لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية في الصين، أن يناموا في المنشأة مع استئناف الإنتاج، وذلك بعد إغلاق دام 3 أسابيع، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.وأشارت مذكرة أوردتها "بلومبرغ" إلى أنه سيتم تزويد كل عامل بكيس للنوم ومرتبة هوائية، ومن المتوقع أن يعمل في نوبات لمدة 12 ساعة، مع الحصول على عطلة يوم واحد في الأسبوع.وجاءت تصريحات إيلون ماسك لصحيفة "فاينشال تايمز" الأخيرة، ردا على سؤال حول الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي أثارت إعجابه أكثر.وأشار إلى أن "أفضل العقول تهتم بتخطي حدود الابتكار أكثر من الحصول على أجر كبير مقابل العمل على شيء ممل".
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إيلون ماسك, الصين, العالم

إيلون ماسك: الأمريكيون يحاولون تجنب الذهاب إلى العمل تماما عكس العمال الصينيين

17:23 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / RYAN LASH
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قال الملياردير، إيلون ماسك، إنه يتوقع أن تنتج الصين "بعض الشركات القوية جدا"، بسبب القوة العاملة ‏هناك.‏
وتابع ماسك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء: "هناك الكثير من الموهوبين الفائقين والعمل الدؤوب في الصين ممن يؤمنون بقوة بالتصنيع".
وتابع رئيس شركتا "تسلا" و"سبيس إكس" عن العمال الصينيين: "إن الصينيين لن يحرقوا زيت منتصف الليل فقط، وإنما سيحرقون الزيت في الثالثة صباحا، إنهم حتى لن يتركوا المصنع نوعا ما، بينما في أمريكا يحاول الناس تجنّب الذهاب إلى العمل على الإطلاق".
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، طلب إيلون ماسك من العمال في مصنع شانغهاي الضخم لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية في الصين، أن يناموا في المنشأة مع استئناف الإنتاج، وذلك بعد إغلاق دام 3 أسابيع، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وأشارت مذكرة أوردتها "بلومبرغ" إلى أنه سيتم تزويد كل عامل بكيس للنوم ومرتبة هوائية، ومن المتوقع أن يعمل في نوبات لمدة 12 ساعة، مع الحصول على عطلة يوم واحد في الأسبوع.
وجاءت تصريحات إيلون ماسك لصحيفة "فاينشال تايمز" الأخيرة، ردا على سؤال حول الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي أثارت إعجابه أكثر.
وأشار إلى أن "أفضل العقول تهتم بتخطي حدود الابتكار أكثر من الحصول على أجر كبير مقابل العمل على شيء ممل".
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