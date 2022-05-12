https://arabic.sputniknews.com/20220512/اجتماع-وزراء-خارجية-السبع-الكبار-يجري-في-ألمانيا-بمشاركة-وزيري-أوكرانيا-ومولدوفا-1062126724.html
اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا
اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا
يبدأ وزراء خارجية دول السبع الكبار اجتماعهم الذي سيجري على مدى 3 أيام في ألمانيا، بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا نيكولاي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T05:20+0000
2022-05-12T05:20+0000
2022-05-12T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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برلين – سبوتنيك. وبحسب ما كشفته ممثلة وزارة الخارجية الألمانية أندريا زاسي الأربعاء "ستكون في مركز الاجتماع، بالطبع، الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا، آثارها على أمن الطاقة والأمن الغذائي. كما سيتطرق الاجتماع إلى دور الصين، الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أفغانستان، الشرق الأوسط ومكافحة تغير المناخ والجائجة".وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق، أن اختيار مكان القمة تم على أساس مراعاة معايير كثيرة مثل ضمان الأمن، القدرة على توفير طابع ثقة لاجتماع هام، وإمكانية الوصول، وإمكانية استيعاب المندوبين وممثلي وسائل الإعلام.يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا
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يبدأ وزراء خارجية دول السبع الكبار اجتماعهم الذي سيجري على مدى 3 أيام في ألمانيا، بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو.
برلين – سبوتنيك
. وبحسب ما كشفته ممثلة وزارة الخارجية الألمانية أندريا زاسي الأربعاء "ستكون في مركز الاجتماع، بالطبع، الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا، آثارها على أمن الطاقة والأمن الغذائي. كما سيتطرق الاجتماع إلى دور الصين، الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أفغانستان، الشرق الأوسط ومكافحة تغير المناخ والجائجة".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق، أن اختيار مكان القمة تم على أساس مراعاة معايير كثيرة مثل ضمان الأمن، القدرة على توفير طابع ثقة لاجتماع هام، وإمكانية الوصول
، وإمكانية استيعاب المندوبين وممثلي وسائل الإعلام.
يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.