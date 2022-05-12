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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/اجتماع-وزراء-خارجية-السبع-الكبار-يجري-في-ألمانيا-بمشاركة-وزيري-أوكرانيا-ومولدوفا-1062126724.html
اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا
اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا
يبدأ وزراء خارجية دول السبع الكبار اجتماعهم الذي سيجري على مدى 3 أيام في ألمانيا، بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا نيكولاي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T05:20+0000
2022-05-12T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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برلين – سبوتنيك. وبحسب ما كشفته ممثلة وزارة الخارجية الألمانية أندريا زاسي الأربعاء "ستكون في مركز الاجتماع، بالطبع، الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا، آثارها على أمن الطاقة والأمن الغذائي. كما سيتطرق الاجتماع إلى دور الصين، الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أفغانستان، الشرق الأوسط ومكافحة تغير المناخ والجائجة".وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق، أن اختيار مكان القمة تم على أساس مراعاة معايير كثيرة مثل ضمان الأمن، القدرة على توفير طابع ثقة لاجتماع هام، وإمكانية الوصول، وإمكانية استيعاب المندوبين وممثلي وسائل الإعلام.يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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أخبار أوكرانيا

اجتماع وزراء خارجية السبع الكبار يجري في ألمانيا بمشاركة وزيري أوكرانيا ومولدوفا

05:20 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / JACK HILLقادة قمة السبع الكبار
قادة قمة السبع الكبار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / JACK HILL
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يبدأ وزراء خارجية دول السبع الكبار اجتماعهم الذي سيجري على مدى 3 أيام في ألمانيا، بمشاركة وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو.
برلين – سبوتنيك. وبحسب ما كشفته ممثلة وزارة الخارجية الألمانية أندريا زاسي الأربعاء "ستكون في مركز الاجتماع، بالطبع، الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا، آثارها على أمن الطاقة والأمن الغذائي. كما سيتطرق الاجتماع إلى دور الصين، الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أفغانستان، الشرق الأوسط ومكافحة تغير المناخ والجائجة".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق، أن اختيار مكان القمة تم على أساس مراعاة معايير كثيرة مثل ضمان الأمن، القدرة على توفير طابع ثقة لاجتماع هام، وإمكانية الوصول، وإمكانية استيعاب المندوبين وممثلي وسائل الإعلام.
يأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:25 GMT
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