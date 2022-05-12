https://arabic.sputniknews.com/20220512/ارتفاع-المعدل-الرسمي-للبطالة-في-لبنان-ثلاثة-أضعاف--1062153984.html
ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف
ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف
ارتفع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصبح 29.6% في بداية العام الجاري جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفقا لنتائج مسح مشترك... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:54+0000
2022-05-12T14:54+0000
2022-05-12T14:57+0000
أخبار لبنان
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وجاء في نتائج المسح التي تم الكشف عنها، اليوم الخميس: "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في عامي 2018 و2019 إلى 29.6% في يناير/ كانون الثاني 2022، الأمر الذي يشير إلى أن ثلث الأيدي العاملة النشطة تقريبا أصبح بلا عمل في يناير"، بحسب "فرانس برس".بعد سنوات من الممارسات الفاسدة وسوء الإدارة المالية، انهار الاقتصاد اللبناني قبل عامين، وفقدت العملة الوطنية 95٪ من قيمتها، وارتفعت معدلات الفقر.وقال المسح النادر الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاءات ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نحو 60% من الوظائف.وذكر المسح أن وحدة من أكثر النتائج إثارة للقلق هو النمو الهائل في "العمالة غير المستغلة" من 16.2% في 2018 و2019 إلى 50.1% في يناير 2022، الأمر الذي يشير إلى الأشخاص المتاحين للعمل ساعات أكثر مما يفعلون.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الاقتصاد-اللبناني-البنك-الدولي-وافق-على-إقراض-لبنان-من-أجل-شراء-القمح-1062148124.html
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أخبار لبنان
ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف
14:54 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
ارتفع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصبح 29.6% في بداية العام الجاري جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفقا لنتائج مسح مشترك أجرته الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.
وجاء في نتائج المسح التي تم الكشف عنها، اليوم الخميس: "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في عامي 2018 و2019 إلى 29.6% في يناير/ كانون الثاني 2022، الأمر الذي يشير إلى أن ثلث الأيدي العاملة النشطة تقريبا أصبح بلا عمل في يناير"، بحسب "فرانس برس".
بعد سنوات من الممارسات الفاسدة وسوء الإدارة المالية، انهار الاقتصاد اللبناني
قبل عامين، وفقدت العملة الوطنية 95٪ من قيمتها، وارتفعت معدلات الفقر.
وقال المسح النادر الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاءات ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نحو 60% من الوظائف.
وذكر المسح أن وحدة من أكثر النتائج إثارة للقلق هو النمو الهائل في "العمالة غير المستغلة" من 16.2% في 2018 و2019 إلى 50.1% في يناير 2022، الأمر الذي يشير إلى الأشخاص المتاحين للعمل ساعات أكثر مما يفعلون.