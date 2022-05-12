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ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف
ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف
ارتفع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصبح 29.6% في بداية العام الجاري جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفقا لنتائج مسح مشترك... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:54+0000
2022-05-12T14:57+0000
أخبار لبنان
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وجاء في نتائج المسح التي تم الكشف عنها، اليوم الخميس: "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في عامي 2018 و2019 إلى 29.6% في يناير/ كانون الثاني 2022، الأمر الذي يشير إلى أن ثلث الأيدي العاملة النشطة تقريبا أصبح بلا عمل في يناير"، بحسب "فرانس برس".بعد سنوات من الممارسات الفاسدة وسوء الإدارة المالية، انهار الاقتصاد اللبناني قبل عامين، وفقدت العملة الوطنية 95٪ من قيمتها، وارتفعت معدلات الفقر.وقال المسح النادر الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاءات ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نحو 60% من الوظائف.وذكر المسح أن وحدة من أكثر النتائج إثارة للقلق هو النمو الهائل في "العمالة غير المستغلة" من 16.2% في 2018 و2019 إلى 50.1% في يناير 2022، الأمر الذي يشير إلى الأشخاص المتاحين للعمل ساعات أكثر مما يفعلون.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الاقتصاد-اللبناني-البنك-الدولي-وافق-على-إقراض-لبنان-من-أجل-شراء-القمح-1062148124.html
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أخبار لبنان

ارتفاع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف

14:54 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 12.05.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمتظاهر يرمي علبة غاز مسيل للدموع أثناء احتجاج ضد نخبة حاكمة متهمة بتوجيه لبنان نحو أزمة اقتصادية في بيروت
متظاهر يرمي علبة غاز مسيل للدموع أثناء احتجاج ضد نخبة حاكمة متهمة بتوجيه لبنان نحو أزمة اقتصادية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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ارتفع المعدل الرسمي للبطالة في لبنان ثلاثة أضعاف تقريبا، ليصبح 29.6% في بداية العام الجاري جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفقا لنتائج مسح مشترك أجرته الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.
وجاء في نتائج المسح التي تم الكشف عنها، اليوم الخميس: "ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في عامي 2018 و2019 إلى 29.6% في يناير/ كانون الثاني 2022، الأمر الذي يشير إلى أن ثلث الأيدي العاملة النشطة تقريبا أصبح بلا عمل في يناير"، بحسب "فرانس برس".
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
وزير الاقتصاد اللبناني: البنك الدولي وافق على إقراض لبنان من أجل شراء القمح
13:06 GMT
بعد سنوات من الممارسات الفاسدة وسوء الإدارة المالية، انهار الاقتصاد اللبناني قبل عامين، وفقدت العملة الوطنية 95٪ من قيمتها، وارتفعت معدلات الفقر.
وقال المسح النادر الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاءات ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نحو 60% من الوظائف.
وذكر المسح أن وحدة من أكثر النتائج إثارة للقلق هو النمو الهائل في "العمالة غير المستغلة" من 16.2% في 2018 و2019 إلى 50.1% في يناير 2022، الأمر الذي يشير إلى الأشخاص المتاحين للعمل ساعات أكثر مما يفعلون.
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