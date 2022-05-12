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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/اعتداء-على-قدامى-المحاربين-في-لفوف،-2011-1062150180.html
مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011
مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011
هاجم القوميون من جمعية "سفوبودا" المتطرفة، ومزقوا شرائط القديس جاورجيوس لتدنيسها وحرقها. وتعرضت الحافلات التي تقل أبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:12+0000
2022-05-12T14:14+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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اقرأ عن كيفية غرس النازية في نفوس الأطفال الأوكرانيين والترويج للكراهية تجاه روسيا، وكيف تم تعليم الأطفال الأوكرانيين كره "سكان موسكو" على وجه الخصوص: النازيون في أوكرانيا... نشأوا وتربوا على الحرب
https://arabic.sputniknews.com/20220407/النازية-الجديدة-تجوب-أوكرانيا-1060936586.html
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اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف، 2011
اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف، 2011
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أخبار أوكرانيا

مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011

14:12 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 12.05.2022)
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هاجم القوميون من جمعية "سفوبودا" المتطرفة، ومزقوا شرائط القديس جاورجيوس لتدنيسها وحرقها. وتعرضت الحافلات التي تقل أبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وأحفادهم ووأحفاد أحفادهم للهجوم. جرى هذا ما يقرب من ثلاث سنوات قبل أحداث "الميدان الأوروبي". يظهر فيديو مسجل من قناة ATV الأوكرانية (من أوديسا) حول أحداث 9 مايو/ أيار التي شهدتها لفوف في 2011.
اقرأ عن كيفية غرس النازية في نفوس الأطفال الأوكرانيين والترويج للكراهية تجاه روسيا، وكيف تم تعليم الأطفال الأوكرانيين كره "سكان موسكو" على وجه الخصوص: النازيون في أوكرانيا... نشأوا وتربوا على الحرب
المشاركون في موكب الشعلة السنوي التقليدي بمناسبة ذكرى ميلاد ستيبان بانديرا في وسط كييف، 1 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
النازية الجديدة تجوب أوكرانيا
7 أبريل, 11:43 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
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