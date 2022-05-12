https://arabic.sputniknews.com/20220512/اعتداء-على-قدامى-المحاربين-في-لفوف،-2011-1062150180.html
مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011
مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011
هاجم القوميون من جمعية "سفوبودا" المتطرفة، ومزقوا شرائط القديس جاورجيوس لتدنيسها وحرقها. وتعرضت الحافلات التي تقل أبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:12+0000
2022-05-12T14:12+0000
2022-05-12T14:14+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062149996_179:0:1235:594_1920x0_80_0_0_1a6fb3f17be52790beba3cfe5d6d3e28.png
اقرأ عن كيفية غرس النازية في نفوس الأطفال الأوكرانيين والترويج للكراهية تجاه روسيا، وكيف تم تعليم الأطفال الأوكرانيين كره "سكان موسكو" على وجه الخصوص: النازيون في أوكرانيا... نشأوا وتربوا على الحرب
https://arabic.sputniknews.com/20220407/النازية-الجديدة-تجوب-أوكرانيا-1060936586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062149996_311:0:1103:594_1920x0_80_0_0_8d82675faf633d81c07574c80bdd6505.png
اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف، 2011
اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف، 2011
2022-05-12T14:12+0000
true
PT4M28S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مشاهد من اعتداء على قدامى المحاربين في لفوف عام 2011
14:12 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
هاجم القوميون من جمعية "سفوبودا" المتطرفة، ومزقوا شرائط القديس جاورجيوس لتدنيسها وحرقها. وتعرضت الحافلات التي تقل أبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) وأحفادهم ووأحفاد أحفادهم للهجوم. جرى هذا ما يقرب من ثلاث سنوات قبل أحداث "الميدان الأوروبي". يظهر فيديو مسجل من قناة ATV الأوكرانية (من أوديسا) حول أحداث 9 مايو/ أيار التي شهدتها لفوف في 2011.
اقرأ عن كيفية غرس النازية في نفوس الأطفال الأوكرانيين والترويج للكراهية تجاه روسيا، وكيف تم تعليم الأطفال الأوكرانيين كره "سكان موسكو" على وجه الخصوص: النازيون في أوكرانيا... نشأوا وتربوا على الحرب