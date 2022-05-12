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افتتاح الصالة الجديدة بمطار بنينا في مدينة بنغازي... فيديو وصور

افتتاح الصالة الجديدة بمطار بنينا في مدينة بنغازي... فيديو وصور

افتتحت، صباح اليوم الخميس، صالة برنيق الجديدة الخاصة بالمسافرين من وإلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وتعتبر هذه الصالة أحد الاستثمارات التابعة لمصرف... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T12:19+0000

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شهد الافتتاح حضور شخصيات هامة منها أعضاء مجلس النواب، ونائب رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة الأسبق عبدالله الثني، وعدد من الوزراء وعدد من ضباط الجيش والشخصيات العامة في الدولة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال وسيم الزوي رئيس مجلس إدارة شركة برنيق للطيران، عضو مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، إن "بناء هذه الصالة استغرق عشرة أشهر، وسينطلق التشغيل الفعلي بعد شهر ونصف تقريبا، الصالة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، وحسب مواصفات الـ"إياتا"، في محاولة للتغيير ورفع مكانة المسافر الليبي، لدينا في شركة برنيق وجهات محلية خارجية كثيرة منها تونس ومصر وتركيا، وفي القريب سنفتتح خط عمان والخرطوم، كما نسعى لفتح خط روما في القريب العاجل، زارتنا مصلحة الطيران المدني اليوناني ووجدت الصالة بالمواصفات والمعايير العالمية".وأكد الزوي "ترحيب الصالة ومطار بنينا بكل الشركات المحلية والعالمية".في هذا الإطار أضاف أسامة الفرجاني، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا: "افتتحت الصالة الجديدة بمطار بنينا المستثمرة من قِبل مصرف التجارة، بنظام البناء والتشغيل، هذه الصالة ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المسافرين، وستساهم في جلب المزيد من شركات الطيران العالمية، بعد المعاناة التي شهدها المطار في السنوات الماضية".وأشار إلى أن "الطاقة الاستيعابية للصالة تقدر بـ 2.5 مليون مسافر عالميا".الوجهات الدوليةيعتبر مطار بنينا الجوي بوابة الشرق الليبي، ويعمل على أكثر من وجهة دولية: منها دمشق، وعمان، والقاهرة، والإسكندرية، وتونس العاصمة، وأخيرا استأنفت رحلات أسطنبول من جديد ليزداد عدد الوجهات الدولية، بالإضافة للرحلات الداخلية.ضاحية بنيناتعتبر ضاحية بنينا التي تقع شرق مدينة بنغازي، موقعا هاما لاشتباكات عام 2014 في حرب الجيش الليبي ضد التنظيمات الإرهابية، التي كانت تسيطر على المطار والقاعدة الجوية العسكرية التابعة له، اشتباكات دامية شهدتها أرضية المطار، تسببت في دماره بالكامل ونقل كل الرحلات في تلك الفترة إلى مطار الأبرق الدولي، في منطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد، ليعود المطار للعمل مجدداً بصالة ركاب مؤقتة في يوليو 2017، لتكتمل الآن صالة برنيق التي جُهزت بأحدث المواصفات المعمول بها.

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أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك