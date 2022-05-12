https://arabic.sputniknews.com/20220512/اكتشاف-صيني-جديد-يخص-كوكب-المريخ-1062148938.html

اكتشاف صيني جديد يخص كوكب المريخ

اكتشاف صيني جديد يخص كوكب المريخ

وجدت المركبة الفضائية الصينية "زورونغ" أدلة تشير إلى أن المياه استمرت على سطح المريخ لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T13:56+0000

2022-05-12T13:56+0000

2022-05-12T13:56+0000

كوكب المريخ

الصين

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ووفقا لـ سي إن إن، أكد باحثون من المركز الوطني لعلوم الفضاء في الصين أن النتائج التي توصلت إليها "زورونغ" تشير إلى أن الماء ربما استمر على الكوكب الأحمر لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقًا.وقد استنبط الباحثون تلك النتائج من دراسة عن المعادن الرطبة التي تم العثور عليها في موقع هبوط المسبار، مؤكدين استمرار وجود الماء على المريخ في آخر حقبة في الأمازون، والتي اعتقد العلماء سابقًا أنها جافة وباردة.وقالت الدراسة: "تشير الأدلة الموجودة في الموقع للأنشطة المائية التي تم تحديدها في موقع هبوط "زورونغ" إلى وجود غلاف مائي أمازون أكثر نشاطًا للمريخ مما كان يعتقد سابقًا".من جهته قال المؤلف الرئيسي للدراسة يانغ يانغ، الباحث في مختبر الدولة الرئيسي لطقس الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ومركز الأكاديمية للتميز في علم الكواكب المقارن: "الشيء الأكثر أهمية وجدة هو أننا وجدنا معادن رطبة في موقع الهبوط الذي يقف على تضاريس الأمازون الفتية، وهذه المعادن الرطبة هي (مؤشرات) للأنشطة المائية مثل أنشطة (المياه الجوفية)".لا تثبت هذه النتيجة فقط أن الماء السائل كان ينحت سطح المريخ لفترة أطول مما كان يعتقد، ولكن أيضًا أن البلورات أو الجليد الأرضي قد يكون بمثابة مصدر مياه يمكن الوصول إليه لمستكشفي المريخ في المستقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211202/الصين-تعلن-نجاح-اختبار-اتصال-في-المدار-بين-مسبارين-لاستكشاف-المريخ-1053464413.html

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كوكب المريخ, الصين