الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky/
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، في الفترة من 24 فبراير إلى 11 أيار/مايو، غادر 6029705 أشخاص أراضي أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.