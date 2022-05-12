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https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمم-المتحدة-أكثر-من-6-ملايين-لاجئ-غادروا-أوكرانيا-منذ-24-فبراير-1062160817.html
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ24 من شباط/فبراير... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:54+0000
2022-05-12T17:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، في الفترة من 24 فبراير إلى 11 أيار/مايو، غادر 6029705 أشخاص أراضي أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الطوارئ-الروسية-200-ألف-طفل-لاجئ-وصلوا-إلى-روسيا-من-دونيتسك-ولوغانسك-1061865836.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين لاجئ غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير

17:54 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، تجاوز عدد اللاجئين المرتبطين بالنزاع في أوكرانيا حاجز الـ 6 ملايين منذ الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا للبيانات المنشورة على بوابة المفوضية، في الفترة من 24 فبراير إلى 11 أيار/مايو، غادر 6029705 أشخاص أراضي أوكرانيا، بينهم 3.2 مليون لاجئ توجهوا إلى بولندا، وأكثر من 895 ألفا إلى رومانيا، وأكثر من 785 ألفا إلى روسيا، وأكثر من 583 ألفا إلى هنغاريا.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 900 ألف لاجئ توجهوا إلى مولدوفا وسلوفاكيا وبيلاروس.
وصول لاجئين من دونباس إلى روستوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الطوارئ الروسية: 200 ألف طفل لاجئ وصلوا إلى روسيا من دونيتسك ولوغانسك
5 مايو, 09:15 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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