عربي
إعلام: السويد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-شخصا-كان-يخطط-لتنفيذ-أعمال-إرهابية-بمنطقة-كورسك-1062129148.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال شخص يرتبط بالقوات الخاصة الأوكرانية كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية في منطقة كورسك. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:58+0000
2022-05-12T07:25+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048538357_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_7fefbed40475451e7925ce3e3787a4f7.jpg
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على شخص كان يحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من مرافق منطقة كورسك، من أجل إيقاف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتم ضبط قنبلتين مصنوعتين محليا، بالإضافة لأسلحة نارية.وجاء في البيان أن المعتقل قدم اعترافا كاملا أعلن من خلاله عزمه المغادرة إلى أوكرانيا بعد تنفيذ مهمته.وقال المعتقل خلال التحقيق معه إنه كان ينبغي أن يراقب الوحدات والمعدات العسكرية في المنطقةا: "تلقيت تعليمات (من الخدمات الخاصة الأوكرانية) بمراقبة المعدات العسكرية، وحركة المعدات العسكرية عبر أراضي منطقة كورسك، فضلا عن مراقبة الوحدات العسكرية في المنطقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048538357_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_7bd1477969b31614bb7b749a1356bb5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك

06:58 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال شخص يرتبط بالقوات الخاصة الأوكرانية كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية في منطقة كورسك.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على شخص كان يحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من مرافق منطقة كورسك، من أجل إيقاف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتم ضبط قنبلتين مصنوعتين محليا، بالإضافة لأسلحة نارية.

وأضاف البيان: "أن قوات الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص، الذي كان يستهدف تنفيذ أعمال إرهابية بمرافق البنية التحتية لمدينة كورسك، خلال تجمع حاشد للسكان في تلك المناطق، من أجل زعزعة استقرار أنشطة السلطات وبالتالي التأثير على قرارها بوقف العملية العسكرية الخاصة".

وجاء في البيان أن المعتقل قدم اعترافا كاملا أعلن من خلاله عزمه المغادرة إلى أوكرانيا بعد تنفيذ مهمته.
وقال المعتقل خلال التحقيق معه إنه كان ينبغي أن يراقب الوحدات والمعدات العسكرية في المنطقةا: "تلقيت تعليمات (من الخدمات الخاصة الأوكرانية) بمراقبة المعدات العسكرية، وحركة المعدات العسكرية عبر أراضي منطقة كورسك، فضلا عن مراقبة الوحدات العسكرية في المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала