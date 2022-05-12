https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-شخصا-كان-يخطط-لتنفيذ-أعمال-إرهابية-بمنطقة-كورسك-1062129148.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال شخص يرتبط بالقوات الخاصة الأوكرانية كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية في منطقة كورسك. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:58+0000
2022-05-12T06:58+0000
2022-05-12T07:25+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على شخص كان يحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من مرافق منطقة كورسك، من أجل إيقاف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتم ضبط قنبلتين مصنوعتين محليا، بالإضافة لأسلحة نارية.وجاء في البيان أن المعتقل قدم اعترافا كاملا أعلن من خلاله عزمه المغادرة إلى أوكرانيا بعد تنفيذ مهمته.وقال المعتقل خلال التحقيق معه إنه كان ينبغي أن يراقب الوحدات والمعدات العسكرية في المنطقةا: "تلقيت تعليمات (من الخدمات الخاصة الأوكرانية) بمراقبة المعدات العسكرية، وحركة المعدات العسكرية عبر أراضي منطقة كورسك، فضلا عن مراقبة الوحدات العسكرية في المنطقة".
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بمنطقة كورسك
06:58 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال شخص يرتبط بالقوات الخاصة الأوكرانية كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية في منطقة كورسك.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي أنه تم إلقاء القبض على شخص كان يحضر لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من مرافق منطقة كورسك، من أجل إيقاف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتم ضبط قنبلتين مصنوعتين محليا، بالإضافة لأسلحة نارية.
وأضاف البيان: "أن قوات الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص، الذي كان يستهدف تنفيذ أعمال إرهابية بمرافق البنية التحتية لمدينة كورسك، خلال تجمع حاشد للسكان في تلك المناطق، من أجل زعزعة استقرار أنشطة السلطات وبالتالي التأثير على قرارها بوقف العملية العسكرية الخاصة".
وجاء في البيان أن المعتقل قدم
اعترافا كاملا أعلن من خلاله عزمه المغادرة إلى أوكرانيا بعد تنفيذ مهمته.
وقال المعتقل خلال التحقيق معه إنه كان ينبغي أن يراقب الوحدات والمعدات العسكرية في المنطقةا: "تلقيت تعليمات (من الخدمات الخاصة الأوكرانية) بمراقبة المعدات العسكرية، وحركة المعدات العسكرية عبر أراضي منطقة كورسك، فضلا عن مراقبة الوحدات العسكرية في المنطقة".