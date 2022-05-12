https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمير-وليام-يلمح-ساخرا-إلى-عدم-رغبته-في-إنجاب-المزيد-من-الأطفال-من-زوجته-قادرة-على-التفريخ-1062163098.html

الأمير وليام يلمح ساخرا إلى عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته... "قادرة على التفريخ"‏

الأمير وليام يلمح ساخرا إلى عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته... "قادرة على التفريخ"‏

ألمح الأمير البريطاني وليام إلى أنه لا يريد إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته، كيت ميدلتون، بعد أن ‏علّق مازحا أن زوجته قادرة على "التفريخ" بسهولة.‏ 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T19:45+0000

2022-05-12T19:45+0000

2022-05-12T19:45+0000

كيت ميدلتون

بريطانيا

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062162911_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6ea0c259bc5cfc74de2cd96bf72c382f.jpg

وجاء تعليق "دوق كمبريدج"، أمس الأربعاء، على هامش زيارة ملكية قام بها مع زوجته إلى اسكتلندا، كجزء من جولة على مستوى المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجدته، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وخلال جولة لهما في مدرسة سانت جون الابتدائية في بورت غلاسكو، من أجل التعرف على مبادرة جديدة تسمح للأطفال بالتفاعل مع الأم والطفل للتعرف على نمو الأخير، جلس الأمير وليام وكيت ميدلون على الأرض، وشاهدوا الأطفال، وسألوا أحد الأمهات المتوجدات في المكان عن طفلها البالغ من العمر 10 أشهر.وقامت كيت ميدلتون تلقائيا بحمل الرضيع بين ذراعيها مبتسمة، ليعلّق زوجها وليام، قائلا: "هل يمكنكم إخراج زوجتي من هنا قبل أن تفرّخ؟".وهذه ليست المرة الأولى التي يمزح فيها الأمير وليام عن عدم رغبته في المزيد من الأطفال، ففي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب من كيت ميدلتون عدم الحصول على "أي أفكار" خلال زيارة إلى بيرنلي وكليثرو، أثناء لقاء الوالدين الجدد ترودي وألاستير باري، ورضيعتهما، أناستاسيا.وعندما أعادت كيت الطفل إلى والديها، أضاف وليام لها: "لا تأخذيها معك".وتزوج الأمير وليام وكيت ميدلتون في عام 2011، ولديهما 3 أطفال، هم الأمير جورج (8 سنوات)، والأميرة شارلوت (7 سنوات)، والأمير لويس، البالغ من العمر 4 سنوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأمير-وليام-يكشف-عن-رغبته-في-عدم-إنجاب-المزيد-من-الأطفال-من-كيت-ميدلتون-برد-فعل-عفوي-طريف-فيديو-1056821860.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كيت ميدلتون, بريطانيا, مجتمع