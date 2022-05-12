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https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمير-وليام-يلمح-ساخرا-إلى-عدم-رغبته-في-إنجاب-المزيد-من-الأطفال-من-زوجته-قادرة-على-التفريخ-1062163098.html
الأمير وليام يلمح ساخرا إلى عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته... "قادرة على التفريخ"‏
الأمير وليام يلمح ساخرا إلى عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته... "قادرة على التفريخ"‏
ألمح الأمير البريطاني وليام إلى أنه لا يريد إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته، كيت ميدلتون، بعد أن ‏علّق مازحا أن زوجته قادرة على "التفريخ" بسهولة.‏ 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T19:45+0000
2022-05-12T19:45+0000
كيت ميدلتون
بريطانيا
مجتمع
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وجاء تعليق "دوق كمبريدج"، أمس الأربعاء، على هامش زيارة ملكية قام بها مع زوجته إلى اسكتلندا، كجزء من جولة على مستوى المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجدته، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وخلال جولة لهما في مدرسة سانت جون الابتدائية في بورت غلاسكو، من أجل التعرف على مبادرة جديدة تسمح للأطفال بالتفاعل مع الأم والطفل للتعرف على نمو الأخير، جلس الأمير وليام وكيت ميدلون على الأرض، وشاهدوا الأطفال، وسألوا أحد الأمهات المتوجدات في المكان عن طفلها البالغ من العمر 10 أشهر.وقامت كيت ميدلتون تلقائيا بحمل الرضيع بين ذراعيها مبتسمة، ليعلّق زوجها وليام، قائلا: "هل يمكنكم إخراج زوجتي من هنا قبل أن تفرّخ؟".وهذه ليست المرة الأولى التي يمزح فيها الأمير وليام عن عدم رغبته في المزيد من الأطفال، ففي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب من كيت ميدلتون عدم الحصول على "أي أفكار" خلال زيارة إلى بيرنلي وكليثرو، أثناء لقاء الوالدين الجدد ترودي وألاستير باري، ورضيعتهما، أناستاسيا.وعندما أعادت كيت الطفل إلى والديها، أضاف وليام لها: "لا تأخذيها معك".وتزوج الأمير وليام وكيت ميدلتون في عام 2011، ولديهما 3 أطفال، هم الأمير جورج (8 سنوات)، والأميرة شارلوت (7 سنوات)، والأمير لويس، البالغ من العمر 4 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأمير-وليام-يكشف-عن-رغبته-في-عدم-إنجاب-المزيد-من-الأطفال-من-كيت-ميدلتون-برد-فعل-عفوي-طريف-فيديو-1056821860.html
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كيت ميدلتون, بريطانيا, مجتمع

الأمير وليام يلمح ساخرا إلى عدم رغبته في إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته... "قادرة على التفريخ"‏

19:45 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / JANE BARLOWالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون خلال جلسة مع أطفال المدارس وطفل خلال زيارة إلى مدرسة سانت جون الابتدائية في غلاسكو، اسكتلندا، 11 مايو/ أيار 2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون خلال جلسة مع أطفال المدارس وطفل خلال زيارة إلى مدرسة سانت جون الابتدائية في غلاسكو، اسكتلندا، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون خلال جلسة مع أطفال المدارس وطفل خلال زيارة إلى مدرسة سانت جون الابتدائية في غلاسكو، اسكتلندا، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / JANE BARLOW
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ألمح الأمير البريطاني وليام إلى أنه لا يريد إنجاب المزيد من الأطفال من زوجته، كيت ميدلتون، بعد أن ‏علّق مازحا أن زوجته قادرة على "التفريخ" بسهولة.‏
وجاء تعليق "دوق كمبريدج"، أمس الأربعاء، على هامش زيارة ملكية قام بها مع زوجته إلى اسكتلندا، كجزء من جولة على مستوى المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجدته، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وخلال جولة لهما في مدرسة سانت جون الابتدائية في بورت غلاسكو، من أجل التعرف على مبادرة جديدة تسمح للأطفال بالتفاعل مع الأم والطفل للتعرف على نمو الأخير، جلس الأمير وليام وكيت ميدلون على الأرض، وشاهدوا الأطفال، وسألوا أحد الأمهات المتوجدات في المكان عن طفلها البالغ من العمر 10 أشهر.
وقامت كيت ميدلتون تلقائيا بحمل الرضيع بين ذراعيها مبتسمة، ليعلّق زوجها وليام، قائلا: "هل يمكنكم إخراج زوجتي من هنا قبل أن تفرّخ؟".
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
الأمير وليام يكشف عن رغبته في عدم إنجاب المزيد من الأطفال من كيت ميدلتون برد فعل عفوي طريف... ‏فيديو
21 يناير, 20:34 GMT
وهذه ليست المرة الأولى التي يمزح فيها الأمير وليام عن عدم رغبته في المزيد من الأطفال، ففي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب من كيت ميدلتون عدم الحصول على "أي أفكار" خلال زيارة إلى بيرنلي وكليثرو، أثناء لقاء الوالدين الجدد ترودي وألاستير باري، ورضيعتهما، أناستاسيا.
وعندما أعادت كيت الطفل إلى والديها، أضاف وليام لها: "لا تأخذيها معك".
وتزوج الأمير وليام وكيت ميدلتون في عام 2011، ولديهما 3 أطفال، هم الأمير جورج (8 سنوات)، والأميرة شارلوت (7 سنوات)، والأمير لويس، البالغ من العمر 4 سنوات.
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