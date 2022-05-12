https://arabic.sputniknews.com/20220512/الإمارات-تعلن-تعديل-مدة-الخدمة-الوطنية-1062136360.html
الإمارات تعلن تعديل مدة الخدمة الوطنية
الإمارات تعلن تعديل مدة الخدمة الوطنية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تعديل مدة الخدمة الوطنية وذلك بموجب القرار رقم 15 لسنة 2022 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:48+0000
2022-05-12T09:48+0000
2022-05-12T09:48+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت صحيفة "البيان" إن قرار تعديل مدة الخدمة الوطنية جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وينص التعديل الذي أعلنته وزارة الدفاع على أن تصبح مدة الخدمة الوطنية 11 شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، و 3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهرا للمجندات من الإناث.وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي انطلاقا من حرص قيادة الدولة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يهدف بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقا.ويهدف البرنامج كذلك إلى زيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلن تعديل مدة الخدمة الوطنية
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تعديل مدة الخدمة الوطنية وذلك بموجب القرار رقم 15 لسنة 2022 الصادر عن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الدفعات اللاحقة لصدوره.
وقالت صحيفة "البيان"
إن قرار تعديل مدة الخدمة الوطنية جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وينص التعديل الذي أعلنته وزارة الدفاع على أن تصبح مدة الخدمة الوطنية 11 شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، و 3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهرا للمجندات من الإناث.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي انطلاقا من حرص قيادة الدولة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يهدف بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقا.
ويهدف البرنامج كذلك إلى زيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.