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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:54+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث مأساوي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وشامل".وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في أي تحقيقات مستقلة لتوضيح ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية، التي قالت شبكة الجزيرة القطرية التي تعمل لديها، إنها قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-يعرب-عن-أسفه-إزاء-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062091737.html
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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمشاركة في تحقيق مستقل حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

11:54 GMT 12.05.2022
© Photo / Shireen Abu Aklehالصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده للمشاركة في تحقيقات مستقلة حول ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
أمستردام - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إفادة صحفية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حادث مأساوي"، داعيا إلى "إجراء تحقيق مستقل وشامل".
لحظة مقتل الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة برصاص القوات الإسرائيلية في جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
السفير الأمريكي في إسرائيل يعرب عن أسفه إزاء مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
أمس, 09:48 GMT
وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في أي تحقيقات مستقلة لتوضيح ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية، التي قالت شبكة الجزيرة القطرية التي تعمل لديها، إنها قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
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