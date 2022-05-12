https://arabic.sputniknews.com/20220512/الانتهاكات-الإسرائيلية-في-القدس-والوصاية-الهاشمية-ملفات-على-طاولة-لقاء-بايدن-والعاهل-الأردني-1062161513.html

الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والوصاية الهاشمية... ملفات على طاولة لقاء بايدن والعاهل الأردني

الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والوصاية الهاشمية... ملفات على طاولة لقاء بايدن والعاهل الأردني

في خطوة وصفها المراقبون بـ"الاستراتيجية والمهمة" في ظل ما تواجه المنطقة من تحديات خطيرة، يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غدا ‏الجمعة، العاهل الأردني، الملك... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T18:19+0000

2022-05-12T18:19+0000

2022-05-12T18:19+0000

أخبار الأردن

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

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وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى أمريكا، ولقائه رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تناول الاجتماع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.ملفات طارئةقالت المحللة السياسية وعضو مجلس النواب الأردني السابق، الدكتورة صباح الشعار، إن "أهمية زيارة الملك عبد الله الثاني إلى أمريكا ومقابلة الرئيس بايدن أنها تأتي في ظل ظروف سياسية ساخنة، وخاصة على الساحة الفلسطينية، وبعد لقاء العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي كان محورها تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، تعتبر الشعار أن "زيارة الملك عدا عن كونها زيارة خاصة بل زيارة عمل أيضا ستناقش ملفات مهمة على رأسها القضية الفلسطينية وما تحمله من تداعيات وما نجم عنها من اعتداءات على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وانعكاساتها على أمن المنطقة".وتابعت: "تأتي أهمية لقاء الملك بالرئيس الأمريكي بأن الموقف السياسي الأردني شكل عبر التاريخ صورة نمطية للاعتدال مما يعطي قبولا بما يطرحه الأردن لدى صانع القرار الأمريكي وقالت وسائل إعلام رسمية أردنية أن الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة عدم تكرار المواجهات التي شهدتها الأماكن المقدسة في القدس وشددا على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها".وعن الملفات المتوقع مناقشتها خلال اللقاء، أوضحت "أنه من المتوقع أن تطرح على طاولة النقاش عدا عن القضية الفلسطينية سوريا ولبنان والبرنامج النووي الإيراني وحرب اليمن والحرب في أوكرانيا لما لها أثر على أمن المنطقة".وأكدت أن "البيت الأبيض يعتبر الأردن قوى حاسمة للاستقرار في الشرق الأوسط وشريكا وحليفا استراتيجيا لأمريكا، وتعزز زيارة الملك لواشنطن الصداقة الوثيقة والشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة".فلسطين والوصاية الهاشميةبدوره اعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني السابق، الدكتور نضال الطعاني، أن "زيارة العاهل الأردني لأمريكا ومقابلة الرئيس بايدن من أهم زيارات رؤساء المنطقة والشرق الأوسط، وتعتبر ذات أهمية بالغة في ظل ظروف سياسية صعبة تعصف بالمنطقة والإقليم والعالم، وهذه الزيارة ذات أهمية بالغة، لا سيما في ظل ما يواجهه الفلسطينيون في الضفة والقدس من انتهاكات إسرائيلية".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "يأتي ملف القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي سيناقشها الملك، والحديث عن محاولة إعادة عملية السلام المتجمدة، والتي تتوافق مع رؤية بايدن بأن يكون هناك حل شامل للقضية، وتتوافق كذلك مع رؤية الملك في حل الدولتين".وأكد أن "العاهل الأردني سيناقش الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يتوافق مع جائزة السلام التي منحته له إحدى الكنائس الأمريكية، وهذه الجائزة هي بوابة السلام للقدس ولفلسطين، إضافة إلى مناقشة ملف الإرهاب والتطرف وارتداده على المنطقة بأسرها".وأوضح نضال الطعاني أن "هناك جانبا كبيرا في اللقاء للحديث عن المسألة الاقتصادية وزيادة الدعم الاقتصادي والعسكري للأرن، في ظل الوضع الصعب، وما يعانيه الأردن لا سيما بعد جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك الحديث عن طرق توطيد وإعادة هندسة العلاقات الأردنية الأمريكية، باعتبار الأردن شريكا استراتيجيا لواشنطن".وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/بايدن-يلتقي-ملك-الأردن-الجمعة-المقبل-1062060194.html

https://arabic.sputniknews.com/20220508/ملك-الأردن-وعقيلته-يتسلمان-جائزة-في-الولايات-المتحدة-1061987608.html

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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي