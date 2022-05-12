https://arabic.sputniknews.com/20220512/البرلمان-الإيراني-يطالب-بطرد-إسرائيل-من-مجلس-حقوق-الإنسان-بعد--مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062143210.html

البرلمان الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان بعد مقتل شيرين أبو عاقلة

البرلمان الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان بعد مقتل شيرين أبو عاقلة

طالب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الخميس، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بطرد إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان عقب مقتل الصحفية... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T11:58+0000

2022-05-12T11:58+0000

2022-05-12T11:58+0000

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وقالت الأمانة الدائمة للجنة الدولية لدعم الانتفاضة الفلسطينية في البرلمان الإيراني، في بيان لها، إنها "تدين بشدة جريمة استشهاد الصحفية الفلسطينية المسيحية شيرين أبوعاقلة والتي أثبت الصهاينة من خلال ارتكابها أنهم لا يفرقون بين المسلمين والمسيحيين وأتباع باقي الأديان وأنهم يستهدفون الإنسانية تحت الغطاء الأمريكي الموفر لهم"، وذلك حسب إذاعة طهران.وطالبت اللجنة "الأنظمة المهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة بتقديم رد للشعب الفلسطيني وشعوبها عن سبب مشاركتها في الجرائم الصهيونية وأن تقوم بغسل هذا العار بسرعة قبل أن تبادر الشعوب بغسله"، داعية جميع برلمانات العالم لإدانة هذا العمل والتزام دقيقة صمت.كما طلبت اللجنة من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "طرد هذا الكيان العنصري من مجلس حقوق الإنسان، وطلبت من اتحاد البرلمانات العالمي وضع موضوع طرد هذا الكيان العنصري على جدول أول اجتماع يعقده".وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.ووضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان أبو عاقلة، وألقى نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، ومؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

https://arabic.sputniknews.com/20220511/رشيدة-طليب-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-جريمة-حرب-إسرائيلية-بـ-تواطؤ-أمريكي-1062124759.html

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