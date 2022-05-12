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البرهان يؤكد لوفد مصري على تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان
البرهان يؤكد لوفد مصري على تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، لوفد ‏مصري زار بلاده على تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:04+0000
2022-05-12T16:04+0000
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وقدم البرهان لوفد المجتمع المدني المصري، برئاسة السفير محمد العرابي، "شرحا حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية، من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.ورحّب البرهان بزيارة الوفد المصري للسودان، موضحا أن "مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين مشيداً بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية".من ناحيته، قال السفير محمد العرابي، إن الوفد المصري "اطمأن على مجمل الأوضاع في السودان، بعد التنوير الذي استمع إليه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان".وأعرب عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق، مضيفا: "الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان".كما وصف رئيس الوفد المصري اللقاء مع عبد الفتاح البرهان بأنه كان "مثمرا وإيجابيا"، وأضاف: "كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل".ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, مصر, العالم العربي

البرهان يؤكد لوفد مصري على تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السودان

16:04 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، لوفد ‏مصري زار بلاده على تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.‏
وقدم البرهان لوفد المجتمع المدني المصري، برئاسة السفير محمد العرابي، "شرحا حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية، من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.
ورحّب البرهان بزيارة الوفد المصري للسودان، موضحا أن "مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين مشيداً بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية".
من ناحيته، قال السفير محمد العرابي، إن الوفد المصري "اطمأن على مجمل الأوضاع في السودان، بعد التنوير الذي استمع إليه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان".
وأعرب عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق، مضيفا: "الاستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار في السودان".
كما وصف رئيس الوفد المصري اللقاء مع عبد الفتاح البرهان بأنه كان "مثمرا وإيجابيا"، وأضاف: "كلنا أمل في أن يصل السودان لاستقرار كامل".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
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