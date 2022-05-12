عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/البيت-الأبيض-فنلندا-والسويد-شريكان-دفاعيان-قيمان-لأمريكا-وندعم-انضمامهما-إلى-الناتو-1062163781.html
البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"
البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن أمريكا ستدعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا اختارا التقدّم. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:16+0000
2022-05-12T20:16+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101349/74/1013497419_0:0:6144:3456_1920x0_80_0_0_42fe7f9f3a0c1ec4222b13a5b36a0b0f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "ستدعم أمريكا الطلب المقدم من فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو" إذا اختارا تقديم الطلب، ونحن بالطبع نحترم أي قرار يتخذاه".وتابعت: "تعتبر كل من فنلندا والسويد شريكين دفاعيين وثيقين وقيّمين لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".وأردفت: "أود أن أشير إلى أنه حتى دون أن يكونا أعضاء في "الناتو"، فقد عملت جيوشنا معا لسنوات عديدة".وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في ذات الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/المستشار-الألماني-يعلن-دعمه-قرار-فنلندا-بالانضمام-إلى-الناتو-1062151880.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101349/74/1013497419_0:0:5452:4089_1920x0_80_0_0_0c6ee0e0efcb8845a49832954f863b60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"

20:16 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / Nicholas Kammجين بساكي
جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
جين بساكي
© AFP 2022 / Nicholas Kamm
تابعنا عبرTelegram
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن أمريكا ستدعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا اختارا التقدّم.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "ستدعم أمريكا الطلب المقدم من فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو" إذا اختارا تقديم الطلب، ونحن بالطبع نحترم أي قرار يتخذاه".
وتابعت: "تعتبر كل من فنلندا والسويد شريكين دفاعيين وثيقين وقيّمين لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".
وأردفت: "أود أن أشير إلى أنه حتى دون أن يكونا أعضاء في "الناتو"، فقد عملت جيوشنا معا لسنوات عديدة".
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
المستشار الألماني يعلن دعمه قرار فنلندا بالانضمام إلى "الناتو"‏
14:19 GMT
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في ذات الوقت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала