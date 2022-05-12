https://arabic.sputniknews.com/20220512/البيت-الأبيض-فنلندا-والسويد-شريكان-دفاعيان-قيمان-لأمريكا-وندعم-انضمامهما-إلى-الناتو-1062163781.html
البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"
البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن أمريكا ستدعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا اختارا التقدّم. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:16+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "ستدعم أمريكا الطلب المقدم من فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو" إذا اختارا تقديم الطلب، ونحن بالطبع نحترم أي قرار يتخذاه".وتابعت: "تعتبر كل من فنلندا والسويد شريكين دفاعيين وثيقين وقيّمين لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".وأردفت: "أود أن أشير إلى أنه حتى دون أن يكونا أعضاء في "الناتو"، فقد عملت جيوشنا معا لسنوات عديدة".وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في ذات الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/المستشار-الألماني-يعلن-دعمه-قرار-فنلندا-بالانضمام-إلى-الناتو-1062151880.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض: فنلندا والسويد شريكان دفاعيان قيمان لأمريكا وندعم انضمامهما إلى "الناتو"
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن أمريكا ستدعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا اختارا التقدّم.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "ستدعم أمريكا الطلب المقدم من فنلندا والسويد للانضمام إلى "الناتو" إذا اختارا تقديم الطلب، ونحن بالطبع نحترم أي قرار يتخذاه".
وتابعت: "تعتبر كل من فنلندا والسويد شريكين دفاعيين وثيقين وقيّمين لأمريكا وحلف شمال الأطلسي".
وأردفت: "أود أن أشير إلى أنه حتى دون أن يكونا أعضاء في "الناتو"، فقد عملت جيوشنا معا لسنوات عديدة".
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر، قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في ذات الوقت.