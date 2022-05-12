https://arabic.sputniknews.com/20220512/البيت-الأبيض-لا-خطط-حاليا-لمشاركة-اللقاحات-المضادة-لكورونا-مع-كوريا-الشمالية-1062165198.html
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لمشاركة اللقاحات المضادة لكورونا مع كوريا الشمالية
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لمشاركة اللقاحات المضادة لكورونا مع كوريا الشمالية
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لمشاركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" مع كوريا الشمالية، وسط أنباء عن اكتشاف أول حالة إصابة... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T21:44+0000
2022-05-12T21:44+0000
2022-05-12T21:44+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/37/1045413721_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ad8a3a591690d83c6cb37f611741aaf.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، "لا خطط لدى الولايات المتحدة حاليًا لمشاركة اللقاحات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نواصل دعم الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية للكوريين الشماليين الأكثر عرضة للإصابة".وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب.وجاء في بيان الوكالة: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ شباط\فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".وكانت السلطات الكورية الشمالية، قبل ذلك، تنكر أي وجود لكوفيد-19 في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-تتعهد-بدعم-كوريا-الشمالية-في-مكافحة-فيروس-كورونا-1062158902.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/37/1045413721_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78d23b1779acc57af46363405a1d924b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, فيروس كورونا
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لمشاركة اللقاحات المضادة لكورونا مع كوريا الشمالية
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لمشاركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" مع كوريا الشمالية، وسط أنباء عن اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس فيها.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، "لا خطط لدى الولايات المتحدة حاليًا لمشاركة اللقاحات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. نواصل دعم الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية للكوريين الشماليين الأكثر عرضة للإصابة".
وأعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا
المستجد، بحسب ما أفادت به وكالة يونهاب.
وجاء في بيان الوكالة: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ شباط\فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".
وكانت السلطات الكورية الشمالية، قبل ذلك، تنكر أي وجود لكوفيد-19 في البلاد.