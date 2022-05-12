عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الجيش-التركي-تحييد-21-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1062163589.html
الجيش التركي: تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
الجيش التركي: تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، شمالي سوريا، في أعقاب القصف الذي استهدف مخفرا حدوديا في غازي... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:09+0000
2022-05-12T20:09+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103558/42/1035584243_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_409f990cc23dbea042f1894159005fa8.jpg
وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "تم تحييد 21 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، شمالي سوريا".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش التركي إصابة 4 جنود بالإضافة إلى مدني جراء هجوم بقذائف الهاون من مدينة عين العرب السورية على مخفر حدودي في غازي عنتاب.وكانت تركيا قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها قضت على عدد من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها ككيان إرهابي، في نطاق تواجد المسلحين الموالين لها شمالي سوريا، بالتزامن مع عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "معركتنا ضد منظمة وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني الإرهابية مستمرة في سوريا. تم تحييد 10 إرهابيين حاولوا التسلل والهجوم على منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون".يذكر أن تركيا أطلقت، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-التركية-إصابة-4-جنود-ومواطن-مدني-إثر-هجوم-بقذائف-الهاون-من-الأراضي-السورية-1062158628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103558/42/1035584243_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_884c1d59d225688be3c97917fbd98fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

الجيش التركي: تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

20:09 GMT 12.05.2022
© AP PhotoТدبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية)
Тدبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، شمالي سوريا، في أعقاب القصف الذي استهدف مخفرا حدوديا في غازي عنتاب.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الخميس، إنه "تم تحييد 21 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، شمالي سوريا".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش التركي إصابة 4 جنود بالإضافة إلى مدني جراء هجوم بقذائف الهاون من مدينة عين العرب السورية على مخفر حدودي في غازي عنتاب.
وكانت تركيا قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها قضت على عدد من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها ككيان إرهابي، في نطاق تواجد المسلحين الموالين لها شمالي سوريا، بالتزامن مع عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "معركتنا ضد منظمة وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني الإرهابية مستمرة في سوريا. تم تحييد 10 إرهابيين حاولوا التسلل والهجوم على منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون".
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الدفاع التركية: إصابة 4 جنود ومواطن مدني إثر هجوم بقذائف الهاون من الأراضي السورية
16:53 GMT
يذكر أن تركيا أطلقت، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية.

وفي السابع عشر من الشهر ذاته، علقت أنقرة عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.

وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала