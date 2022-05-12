https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-الإيراني-قصف-أربيل-كان-بالصواريخ-والمدفعية-وتم-تدمير-عدد-من-المقرات-1062140677.html

الحرس الثوري الإيراني: قصف أربيل كان بالصواريخ والمدفعية وتم تدمير عدد من المقرات

الحرس الثوري الإيراني: قصف أربيل كان بالصواريخ والمدفعية وتم تدمير عدد من المقرات

كشف الحرس الثوري الإيراني، أن "عملية القصف التي شنها على مواقع لمن أسماهم "مسلحين إرهابيين" في محافظة أربيل شمال العراق تمت بالصواريخ والمدفعية". 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T11:18+0000

2022-05-12T11:18+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال نائب منسق قوات "حمزة سيد الشهداء"، التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الجنرال إسمعلي خليل زاده في حديث مع قناة خبر الإيرانية، إن "عمليات القصف تمت بالصواريخ والمدفعية وتم تدمير عدد من المقرات؛ ما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة".وأضاف خليل زاده، أن "القوات البرية للحرس الثوري سبق أن حذرت الإرهابيين من أنه في حالة وقوع أدنى استهداف ضد إيران، سيتم تدمير قواعدهم ومصدر الشر"، متابعا: أن "مجموعة إرهابية من المنطقة الشمالية للعراق دخلت مؤخرا إلى شمال غرب البلاد لتنفيذ عمليات، وتم اعتقال عدد من عناصر هذه المجموعة".واستهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".من جانبها، أدانت الحكومة العراقية، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل في إقليم كردستان في وقت سابق اليوم، مؤكدة عدم استخدام أراضيها لتهديد أمن الدول المجاورة.وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا، جاء فيه: "تُدين حكومةُ العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق".وتابع البيان: "وإذ نجدد التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220511/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-بالمدفعية-أهدافا-في-إقليم-كردستان-العراق-1062084834.html

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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني