https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-الإيراني-نرصد-تحركات-الأعداء-على-أطراف-الحدود-المائية-لحظة-بلحظة-1062128287.html

الحرس الثوري الإيراني: نرصد تحركات الأعداء على أطراف الحدود المائية لحظة بلحظة

الحرس الثوري الإيراني: نرصد تحركات الأعداء على أطراف الحدود المائية لحظة بلحظة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن قواته البحرية تقوم بـ"رصد تحركات الأعداء على أطراف الحدود المائية للبلاد لحظة بالحظة". 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T06:43+0000

2022-05-12T06:43+0000

2022-05-12T06:43+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، العميد علي رضا تنكسيري، في حديث مع وكالة فارس الإيرانية، إن "الأمن مستتب في الحدود المائية للبلاد ولاتواجه أي أخطار"، مشيدا بالجهوزية والقدرات القتالية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري.وأكد أن "في مياه البلاد لا يتواجد أي عدو في ظل تواجد الشباب الثوريين والمؤمنين"، مضيفا أن "القوات الإيرانية بمسافة 12 ميلا عن الحدود المائية للبلاد، وأن الأعداء ليسوا قريبين من هذه الحدود التي تشرف عليها إيران، فيما يتم رصد تحركاتهم أول بأول".وشدد قائد سلاح البحرية الإيرانية أن "أي تحرك للأعداء نحو الحدود المائية والتواجد الفيزيائي لهم، يتم إرغامهم على التراجع بتدخل القوات الإيرانية في الوقت المناسب".وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اتهم العدو بنشر الأكاذيب والشائعات بالاستمرار والعمل على عزل إيران وتفكيك اقتصادها، قائلا: "سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب".وقال في كلمة له في طهران: "أعداؤنا في ورطة، ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى. سنتغلب على هذه الصعوبات ونتشارك أفراحنا. سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.كما حذر الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، الأعداء من رد حاسم يبعث على الندم، وبمستوى أكبر وأقوى، حال تهديهم المصالح والثروات الإيرانية في البحر.وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إن "جميع القوات العسكرية في إيران قد بلغت مستوى مناسبا من الجهوزية القتالية بفضل الله، وتنتظر صدور الأوامر لتنفيذها بفارغ الصبر".

https://arabic.sputniknews.com/20220510/الحرس-الثوري-العدو-يسعى-للوقيعة-بين-الشعب-والنظام-في-إيران-1062075830.html

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