https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
الحرس الثوري يعتبر أن البحرية الإيرانية "أذلت" نظيرتها الأمريكية
الحرس الثوري يعتبر أن البحرية الإيرانية "أذلت" نظيرتها الأمريكية
اعتبر نأئب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرضت على البحرية الأمريكية "أكبر نسبة من الإذلال"، وعليه... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T18:16+0000
2022-05-12T18:16+0000
2022-05-12T18:16+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار فدوي، اليوم الخميس، إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، ولكنها أصبحت في أدنى المستويات، وأكثرها إذلالا، بفضل سلاح البحر التابع للحرس الثوري، وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما نوه فدوي إلى الحرب المفروضة من جانب "نظام صدام" في العراق على الجمهورية الإسلامية (1980-1988)، مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى "الكيان البعثي العراقي" آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.وأردف فدوي: "انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/روسيا-توجه-مجهر-مجلس-الأمن-نحو-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1062160207.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري يعتبر أن البحرية الإيرانية "أذلت" نظيرتها الأمريكية
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اعتبر نأئب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري فرضت على البحرية الأمريكية "أكبر نسبة من الإذلال"، وعليه قد تقدم هؤلاء بشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية.
وأشار فدوي، اليوم الخميس، إلى أن "القوة العسكرية الأمريكية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، ولكنها أصبحت في أدنى المستويات، وأكثرها إذلالا، بفضل سلاح البحر التابع للحرس الثوري، وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
كما نوه فدوي إلى الحرب
المفروضة من جانب "نظام صدام" في العراق على الجمهورية الإسلامية (1980-1988)، مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى "الكيان البعثي العراقي" آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.
وأردف فدوي: "انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا".