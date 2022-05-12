https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحريري-يغرد-في-ذكرى-رحيل-البطريرك-صفير-1062133306.html
الحريري يغرد في ذكرى رحيل البطريرك صفير
الحريري يغرد في ذكرى رحيل البطريرك صفير
غرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى رحيل البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:41+0000
2022-05-12T08:41+0000
2022-05-12T08:41+0000
لبنان
العالم العربي
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وقال الحريري في تغريدته: "في ذكرى رحيله نستذكر اليوم البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بطريرك السيادة والمصالحة والدفاع عن العيش الواحد بين اللبنانيين تحت سقف الدستور، والتمسك بهوية لبنان الاقتصادية والعربية".واختتم الحريري تغريدته بالترحم على البطريرك صفير، داعيا الله أن يحمي لبنان، الذي يمر بفترة اضطرابات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية.وفي وقت سابق، علق الحريري، على حادث الزورق، الذي غرق وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.وكتب الحريري عبر "تويتر": "فطر سعيد للجميع، أطيب التمنيات للأخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعمّاله في عيدهم بظروف أفضل".وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير".
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لبنان, العالم العربي
الحريري يغرد في ذكرى رحيل البطريرك صفير
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غرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى رحيل البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.
وقال الحريري في تغريدته: "في ذكرى رحيله نستذكر اليوم البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بطريرك السيادة والمصالحة والدفاع عن العيش الواحد بين اللبنانيين تحت سقف الدستور، والتمسك بهوية لبنان الاقتصادية والعربية".
واختتم الحريري تغريدته بالترحم على البطريرك صفير، داعيا الله أن يحمي لبنان، الذي يمر بفترة اضطرابات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية.
وفي وقت سابق، علق الحريري، على حادث الزورق
، الذي غرق وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وكتب الحريري عبر "تويتر": "فطر سعيد للجميع، أطيب التمنيات للأخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعمّاله في عيدهم بظروف أفضل".
وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير".