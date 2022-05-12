https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحكومة-التونسية-تنفي-زيادة-أسعار-المواد-الغذائية-1062148443.html
الحكومة التونسية تنفي زيادة أسعار المواد الغذائية
الحكومة التونسية تنفي زيادة أسعار المواد الغذائية
نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، ما تردد بشأن اتخاذ قرار برفع أسعار اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:25+0000
2022-05-12T13:25+0000
2022-05-12T13:25+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت إذاعة "بنزرت إف إم" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، وزير التشغيل المهني والتكوين، نصر الدين النصيبي، تصريحاته في ندوة عقدت في قصر الحكومة في القصبة.وأكد النصيبي أن حكومة بودن لم تتخذ أي قرار بالزيادة في الأسعار، وذلك في إجابة عن سؤال حول ما يروج من معلومات بخصوص الترفيع في أسعار لحوم الدواجن والبيض والحليب.في السياق ذاته، أضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية أن الحكومة تعمل وتركز في الفترة الحالية على كيفية خفض التكاليف.تبدأ، اليوم، في العاصمة التونسية أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تنعقد على مدار يومين.ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية المستضيفة للاجتماع، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللجنة ستنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة 12- 13 مايو/ أيار، في دورتها السابعة عشر في العاصمة التونسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الحكومة التونسية تنفي زيادة أسعار المواد الغذائية
تابعنا عبر
نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، ما تردد بشأن اتخاذ قرار برفع أسعار اللحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية.
ونقلت إذاعة "بنزرت إف إم
" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية، وزير التشغيل المهني والتكوين، نصر الدين النصيبي، تصريحاته في ندوة عقدت في قصر الحكومة في القصبة.
وأكد النصيبي أن حكومة بودن لم تتخذ أي قرار بالزيادة في الأسعار، وذلك في إجابة عن سؤال حول ما يروج من معلومات بخصوص الترفيع في أسعار لحوم الدواجن والبيض والحليب.
في السياق ذاته، أضاف المتحدث باسم الحكومة التونسية أن الحكومة تعمل وتركز في الفترة الحالية على كيفية خفض التكاليف.
تبدأ، اليوم، في العاصمة التونسية أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، والتي تنعقد على مدار يومين.
ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية المستضيفة للاجتماع، عبر صفحتها في موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اللجنة ستنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة 12- 13 مايو/ أيار، في دورتها السابعة عشر في العاصمة التونسية.