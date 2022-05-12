https://arabic.sputniknews.com/20220512/الخارجية-الإيرانية-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-مقصود-والاحتلال-الإسرائيلي-إلى-زوال-1062158120.html
الخارجية الإيرانية: اغتيال شيرين أبو عاقلة مقصود والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال
الخارجية الإيرانية: اغتيال شيرين أبو عاقلة مقصود والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال
ندد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بمقتل المراسلة الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بتغطيتها الإخبارية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:40+0000
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واعتبر عبد اللهيان أن "الاغتيال المقصود لشيرين أبو عاقلة، والذي جاء بهدف إخفاء أخبار جرائم الكيان الإسرائيلي المزيف، يظهر تخوف المحتلين من إدراك العالم لواقع الجور والاضطهاد على الساحة الفلسطينية".وتابع مؤكدا أن "فلسطين حية والاحتلال آيل إلى الزوال ويجب وضع حد لإفلات هذا الكيان من العقاب".يأتي هذا بعدما شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الخارجية الإيرانية: اغتيال شيرين أبو عاقلة مقصود والاحتلال الإسرائيلي إلى زوال
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ندد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بمقتل المراسلة الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بتغطيتها الإخبارية.
واعتبر عبد اللهيان أن "الاغتيال المقصود لشيرين أبو عاقلة، والذي جاء بهدف إخفاء أخبار جرائم الكيان الإسرائيلي المزيف، يظهر تخوف المحتلين من إدراك العالم لواقع الجور والاضطهاد على الساحة الفلسطينية".
وتابع مؤكدا أن "فلسطين حية والاحتلال آيل إلى الزوال ويجب وضع حد لإفلات هذا الكيان من العقاب".
يأتي هذا بعدما شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية