https://arabic.sputniknews.com/20220512/الخارجية-التركية-ترفض-اتهامات-إيران-بإحداث-عواصف-رملية-وترابية-وترد-عليها-1062157456.html
الخارجية التركية ترفض اتهامات إيران بإحداث عواصف رملية وترابية وترد عليها
الخارجية التركية ترفض اتهامات إيران بإحداث عواصف رملية وترابية وترد عليها
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، إن مزاعم الجانب الإيراني بشأن العلاقة بين بناء الخزانات في تركيا وحدوث عواصف رملية وترابية في المنطقة... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:28+0000
2022-05-12T16:28+0000
2022-05-12T16:28+0000
العالم
روسيا
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وانتقد وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، أمام البرلمان، بناء الخزانات في تركيا، واصفا إياها بأحد أسباب مشاكل إيران البيئية.وبحسب ممثل وزارة الخارجية التركية، فإن العواصف الرملية لها تأثير سلبي على كل من تركيا وإيران، والمناطق الرئيسية لحدوث هذه الظواهر الطبيعية هي دول إفريقيا والشرق الأوسط.ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى النقاش النشط في وسائل الإعلام وبين السياسيين الإيرانيين حول موضوع "الأثر التركي" في تدهور الوضع البيئي في الجمهورية الإسلامية.ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيلغيش، قوله إن "اتهامات الجانب الإيراني لتركيا في هذه القضية خالية من أي مبرر علمي"، موضحا أن "العواصف الرملية والترابية تعتبر ظاهرة طبيعية"، مبيناً أن السبب الرئيسي لتلك العواصف التي أثرت على تركيا وإيران هو الغبار الصحراوي القادم من أفريقيا والشرق الأوسط والجفاف والتغير المناخي".وبحسبه، تتعامل أنقرة مع موضوع استخدام وتنظيم الموارد المائية من وجهة نظر إنسانية بحتة.وأكد بيلغيش أن "تركيا تعتبر موارد المياه العابرة للحدود عاملاً من عوامل التعاون وليس التناقضات. وستواصل بلادنا مراعاة مصالح الدول المجاورة والعمل في إطار القانون الدولي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الخارجية التركية ترفض اتهامات إيران بإحداث عواصف رملية وترابية وترد عليها
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، إن مزاعم الجانب الإيراني بشأن العلاقة بين بناء الخزانات في تركيا وحدوث عواصف رملية وترابية في المنطقة بعيدة كل البعد عن التبرير العلمي.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، أمام البرلمان، بناء الخزانات في تركيا، واصفا إياها بأحد أسباب مشاكل إيران البيئية.
وبحسب ممثل وزارة الخارجية التركية، فإن العواصف الرملية لها تأثير سلبي على كل من تركيا وإيران، والمناطق الرئيسية لحدوث هذه الظواهر الطبيعية هي دول إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفت الدبلوماسي الانتباه إلى النقاش النشط في وسائل الإعلام وبين السياسيين الإيرانيين حول موضوع "الأثر التركي" في تدهور الوضع البيئي في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيلغيش، قوله إن "اتهامات الجانب الإيراني لتركيا في هذه القضية خالية من أي مبرر علمي"، موضحا أن "العواصف الرملية والترابية تعتبر ظاهرة طبيعية"، مبيناً أن السبب الرئيسي لتلك العواصف التي أثرت على تركيا وإيران هو الغبار الصحراوي القادم من أفريقيا والشرق الأوسط والجفاف والتغير المناخي".
وبحسبه، تتعامل أنقرة مع موضوع استخدام وتنظيم الموارد المائية من وجهة نظر إنسانية بحتة.
وأكد بيلغيش أن "تركيا تعتبر موارد المياه العابرة للحدود عاملاً من عوامل التعاون وليس التناقضات. وستواصل بلادنا مراعاة مصالح الدول المجاورة والعمل في إطار القانون الدولي".