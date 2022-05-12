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الدفاع الأرمينية تنفي اتهامات باكو لها بقصف الحدود
الدفاع الأرمينية تنفي اتهامات باكو لها بقصف الحدود
نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهامات باكو، بقصف مواقع أذربيجانية على الحدود. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:22+0000
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وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن قصف مواقع القوات المسلحة للبلاد في اتجاه كيلبجار. وبحسب ما نشر موقع وزارة الدفاع الأرمنية الالكتروني: "وزارة الدفاع الأذربيجانية، التي تواصل نشر معلومات مضللة حول الوضع على الحدود، ذكرت أنه في مساء 11 مايو، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على مواقع أذربيجانية متمركزة في الجزء الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية. هذا القول غير صحيح ".وفي وقت سابق، أخبر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو "سبوتنيك"، أنه يمكن إنشاء لجنة لترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان قريبًا. وأشار إلى أنه في 26 نوفمبر 2021 في سوتشي، وافق قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على إنشاء لجنة ثنائية لترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان بمساعدة استشارية من روسيا.
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العالم

الدفاع الأرمينية تنفي اتهامات باكو لها بقصف الحدود

09:22 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Serviceالاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا، قوات الجيش الأرمني 14 يوليو 2020
الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا، قوات الجيش الأرمني 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Service
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نفت وزارة الدفاع الأرمينية اتهامات باكو، بقصف مواقع أذربيجانية على الحدود.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن قصف مواقع القوات المسلحة للبلاد في اتجاه كيلبجار.
وبحسب ما نشر موقع وزارة الدفاع الأرمنية الالكتروني: "وزارة الدفاع الأذربيجانية، التي تواصل نشر معلومات مضللة حول الوضع على الحدود، ذكرت أنه في مساء 11 مايو، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية النار على مواقع أذربيجانية متمركزة في الجزء الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية. هذا القول غير صحيح ".
وفقًا لوزارة الدفاع، فإن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مستقر نسبيا ويخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الأرمينية.
وفي وقت سابق، أخبر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو "سبوتنيك"، أنه يمكن إنشاء لجنة لترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان قريبًا. وأشار إلى أنه في 26 نوفمبر 2021 في سوتشي، وافق قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على إنشاء لجنة ثنائية لترسيم حدود الدولة بين أرمينيا وأذربيجان بمساعدة استشارية من روسيا.
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