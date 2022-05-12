https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-الجوي-في-ضواحي-لوغانسك-يطلق-3-صواريخ-مضادة-للطائرات-1062138358.html
الدفاع الجوي يطلق 3 صواريخ مضادة للطائرات في ضواحي لوغانسك
الدفاع الجوي يطلق 3 صواريخ مضادة للطائرات في ضواحي لوغانسك
أفاد مراسل سبوتنيك أن الدفاع الجوي أطلق 3 صواريخ مضادة للطائرات في ضواحي جمهورية لوغانسك الشعبية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:26+0000
2022-05-12T10:26+0000
2022-05-12T10:29+0000
رصد عسكري
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قال المراسل: "أطلقت نحو 3 صواريخ مضادة للطائرات في الضواحي، تسمع أصواتها وسط جمهورية لوغانسك".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.اليوم، تحتفل جمهورية لوغانسك الشعبية بيوم الجمهورية تكريما لإعلان استقلالها عن أوكرانيا في مايو 2014. وفي فبراير من هذا العام ، اعترفت روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الجوي يطلق 3 صواريخ مضادة للطائرات في ضواحي لوغانسك
10:26 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل سبوتنيك أن الدفاع الجوي أطلق 3 صواريخ مضادة للطائرات في ضواحي جمهورية لوغانسك الشعبية.
قال المراسل: "أطلقت نحو 3 صواريخ مضادة للطائرات في الضواحي، تسمع أصواتها وسط جمهورية لوغانسك".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
اليوم، تحتفل جمهورية لوغانسك الشعبية بيوم الجمهورية تكريما لإعلان استقلالها عن أوكرانيا في مايو 2014. وفي فبراير من هذا العام ، اعترفت روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك.