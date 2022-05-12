https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-الروسية-استهداف-34-مركزا-عسكريا-أوكرانيا-وتحييد-320-قوميا-متطرفا-1062131035.html
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر منظومة "إس-300" في أوديسا وخاركوف
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر منظومة "إس-300" في أوديسا وخاركوف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير عدد من مراكز القيادة وتجمعات الأفراد... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:48+0000
2022-05-12T07:48+0000
2022-05-12T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت القوات الجوية باستخدام صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا وتدمير 4 نقاط قيادة، و34 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، كما قامت بتدمير مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود-سيفيرسكي بمقطعة تشيرنيغوف".وأضاف المتحدث، أن القصف أسفر عن تحييد أكثر من 320 من القوميين المتطرفين وتعطيل 72 وحدة عتاد عسكري.وأكد أن الجيش الروسي دمر أجزاء من نظام الدفاع الجوي الأوكراني إس-300 في منطقة أوديسا وخاركوف. وقال كوناشينكوف: "دمر: في منطقة أوديسا محطة رادار لتوجيه نظام الصواريخ الأوكراني إس -300 للدفاع الجوي". وبحسب قوله، دمرت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية في منطقة كوروتيتش بمنطقة خاركوف نظام الصواريخ إس -300.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر منظومة "إس-300" في أوديسا وخاركوف
07:48 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير عدد من مراكز القيادة وتجمعات الأفراد والعتاد العسكري الروسي باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت القوات الجوية باستخدام صواريخ عالية الدقة متمركزة جوا وتدمير 4 نقاط قيادة، و34 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، كما قامت بتدمير مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود-سيفيرسكي بمقطعة تشيرنيغوف".
وأضاف المتحدث، أن القصف أسفر عن تحييد أكثر من 320 من القوميين المتطرفين وتعطيل 72 وحدة عتاد عسكري.
وأكد أن الجيش الروسي دمر أجزاء من نظام الدفاع الجوي الأوكراني إس-300 في منطقة أوديسا وخاركوف.
وقال كوناشينكوف: "دمر: في منطقة أوديسا محطة رادار لتوجيه نظام الصواريخ الأوكراني إس -300 للدفاع الجوي".
وبحسب قوله، دمرت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية في منطقة كوروتيتش بمنطقة خاركوف نظام الصواريخ إس -300.