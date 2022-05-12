الرئيس الإيراني وأمير قطر يؤكدان على حل الخلافات في المنطقة عبر الحوار
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران
© AFP 2022 / -
أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تنظر دائما بإيجابية لمحادثات فيينا، لافتا إلى أن الدوحة تسعى للدفع قدما بهذه المفاوضات، لحل الخلافات في المنطقة بالحوار وحل النزاعات سلميا.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عصر اليوم الخميس في طهران.
وقال أمير قطر إن قطر تحترم سيادة الدول وأنه تم الاتفاق على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واحترام سيادتها.
وأوضح أن العلاقات بين الدوحة وطهران علاقات متينة وأخوية وحسن جوار، متابعا: "تحدثنا حول عدة موضوعات بينها العلاقات الثنائية وأهمية حل الخلافات في المنطقة بالحوار.
وشدد أمير قطر، على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء، وتطرق إلى مناقشة عدة ملفات في المنطقة مثل فلسطين وسوريا واليمن والعراق.
وأختتم أمير قطر، مشددا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل في البلدان التي تعاني من النزاع، على حد قوله.
وأوضح أن العلاقات بين الدوحة وطهران علاقات متينة وأخوية وحسن جوار، متابعا: "تحدثنا حول عدة موضوعات بينها العلاقات الثنائية وأهمية حل الخلافات في المنطقة بالحوار.
وشدد أمير قطر، على أهمية حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء، وتطرق إلى مناقشة عدة ملفات في المنطقة مثل فلسطين وسوريا واليمن والعراق.
وأختتم أمير قطر، مشددا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل في البلدان التي تعاني من النزاع، على حد قوله.
8 مايو, 15:35 GMT
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن الزيارة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لطهران تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ولها دور مهم في تعزيزها.
وأعلن رئيسي أن تلك "الزيارة تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وأن لها دور مهم في تعزيزها".
وتابع: "نشكر أمير قطر والوفد المرافق له على تلبية دعوتنا وزيارة إيران وبحثنا توسيع العلاقات بين البلدين خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وأكدنا على توسيع التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين".
وقال: "نتطلع إلى تحقق نتائج المفاوضات والاتفاقيات بين البلدين وبحثنا حل مشاكل المنطقة عن طريق رؤساء وزعماء المنطقة".
وأضاف أن أي وجود للأجانب في المنطقة، خاصة الدول الغربية ليس فقط لا يجلب أمن واستقرار المنطقة، بل يضر بأمن المنطقة ويعقد الأمور فيها.
وفيما يخص الشأن اليمني، قال إن "الحل بيد الشعب اليمني".
وشدد على أهمية "كسر محاصرة غزة وإنهاء الإجرام الإسرائيلي"، قائلا: "أنا على يقين أن هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل لا يمكن أن تضمن أمنها بل تؤدي إلى زيادة كراهية الشعوب لها".
وكان الديوان الأميري القطري قد ذكر في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.
وأعلن رئيسي أن تلك "الزيارة تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وأن لها دور مهم في تعزيزها".
وتابع: "نشكر أمير قطر والوفد المرافق له على تلبية دعوتنا وزيارة إيران وبحثنا توسيع العلاقات بين البلدين خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية وأكدنا على توسيع التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين".
وقال: "نتطلع إلى تحقق نتائج المفاوضات والاتفاقيات بين البلدين وبحثنا حل مشاكل المنطقة عن طريق رؤساء وزعماء المنطقة".
وأضاف أن أي وجود للأجانب في المنطقة، خاصة الدول الغربية ليس فقط لا يجلب أمن واستقرار المنطقة، بل يضر بأمن المنطقة ويعقد الأمور فيها.
وفيما يخص الشأن اليمني، قال إن "الحل بيد الشعب اليمني".
وشدد على أهمية "كسر محاصرة غزة وإنهاء الإجرام الإسرائيلي"، قائلا: "أنا على يقين أن هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل لا يمكن أن تضمن أمنها بل تؤدي إلى زيادة كراهية الشعوب لها".
وكان الديوان الأميري القطري قد ذكر في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير قطر توجه إلى إيران في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني.