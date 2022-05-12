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https://arabic.sputniknews.com/20220512/الرئيس-البيلاروسي-يحث-على-خلق-اكتفاء-ذاتي-تكنولوجي-في-روسيا-وبيلاروسيا-1062139170.html
لوكاشينكو يحث على خلق "اكتفاء ذاتي تكنولوجي" في روسيا وبيلاروسيا
لوكاشينكو يحث على خلق "اكتفاء ذاتي تكنولوجي" في روسيا وبيلاروسيا
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أثناء لقائه مع السفير الروسي في البلاد، بوريس غريزلوف، اليوم الخميس، إنه متأكد أن في قطاع تكنولوجيا المعلومات في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:46+0000
2022-05-12T10:46+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأوضح لوكاشينكو: "أعتقد أنه بإمكاننا القيام بالكثير في هذا المجال مع روسيا، وفي النهاية، يجب أن نقنع متخصصي تكنولوجيا المعلومات لدينا بإنتاج منتج نهائي، وألا تُدار المهمات من قبل الشركات الكبيرة، نعم، المال، نعم، يوجد لديهم مليارات الدولارات، هذا مفهوم بالمجمل، ولكننا نحتاج إلى عمل منتج نهائي من الصفر وتطويره هنا، في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهنا نقصد قبل أي شيء بيلاروسيا وروسيا، حيث يوجد مكان للتطوير"، حسبما نقلته الوكالة البيلاروسية للأنباء "بيلتا".وأشار لوكاشينكو: "بالطبع، هناك حاجة إلى أموال معينة لهذا الغرض، لكنها ليست أموالًا طائلة".وأردف لوكاشينكو: "يمكننا أن نوفرها معًا، وليس بالضرورة في مكان ما بشكل منفصل، ويمكننا توقع وتطوير موضوعات معينة في ميزانية الاتحاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الكرملين-الرئيس-بوتين-يشارك-في-قمة-الأمن-الجماعي-1062137950.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يحث على خلق "اكتفاء ذاتي تكنولوجي" في روسيا وبيلاروسيا

10:46 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أثناء لقائه مع السفير الروسي في البلاد، بوريس غريزلوف، اليوم الخميس، إنه متأكد أن في قطاع تكنولوجيا المعلومات في بيلاروسيا وروسيا، من الضروري التركيز على خلق "منتجات محلية، وليس العمل لصالح الشركات الأجنبية الكبيرة".
وأوضح لوكاشينكو: "أعتقد أنه بإمكاننا القيام بالكثير في هذا المجال مع روسيا، وفي النهاية، يجب أن نقنع متخصصي تكنولوجيا المعلومات لدينا بإنتاج منتج نهائي، وألا تُدار المهمات من قبل الشركات الكبيرة، نعم، المال، نعم، يوجد لديهم مليارات الدولارات، هذا مفهوم بالمجمل، ولكننا نحتاج إلى عمل منتج نهائي من الصفر وتطويره هنا، في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهنا نقصد قبل أي شيء بيلاروسيا وروسيا، حيث يوجد مكان للتطوير"، حسبما نقلته الوكالة البيلاروسية للأنباء "بيلتا".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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10:22 GMT
وأشار لوكاشينكو: "بالطبع، هناك حاجة إلى أموال معينة لهذا الغرض، لكنها ليست أموالًا طائلة".
وأردف لوكاشينكو: "يمكننا أن نوفرها معًا، وليس بالضرورة في مكان ما بشكل منفصل، ويمكننا توقع وتطوير موضوعات معينة في ميزانية الاتحاد".
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