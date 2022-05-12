https://arabic.sputniknews.com/20220512/الرئيس-الجزائري-يجري-مباحثات-مع-قادة-3-أحزاب-1062164590.html
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع قادة 3 أحزاب
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع قادة 3 أحزاب
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مباحثات مع قادة ثلاثة أحزاب لبلورة رؤية لضمان الحريات والانتقال السياسي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T20:54+0000
2022-05-12T20:54+0000
2022-05-12T20:54+0000
الجزائر
حوار وطني
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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن تبون التقى مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، وأمين إعلام جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي.وقال أبو الفضل بعجي في مقطع مصور نشر على الحساب الرسمي للرئاسة في موقع فيسبوك، إن "الرئيس تبون كان حريصا خلال اللقاء على التشاور فيما يخص قضايا البلاد داخليا وخارجيا، وأيضا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".ووصف بعجي حواره مع الرئيس بأنه كان صريحا وبناء، وفيه توافق كبير بين مواقف الرئيس ومواقف الأحزاب في مختلف القضايا محليا ودوليا.من جانبه قال الطيب زيتوني إن النقاش مع الرئيس كان صريحا وشفافا، وتطرق لمعطيات تمكن من تحقيق اقتصاد قوي يقود إلى بناء جبهة داخلية وطنية للحفاظ على الاستقرار.بدوره دعا مقري إلى تحقيق التنمية الاقتصادية كضامن أساسي لاستقرار البلاد، والحفاظ عليه من التهديدات الدولية والإقليمية.وكان الرئيس الجزائري قد استأنف لقاءاته مع قيادات حزبية وشخصيات سياسية بعد توقف استمر لأكثر من عام.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, حوار وطني
الرئيس الجزائري يجري مباحثات مع قادة 3 أحزاب
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مباحثات مع قادة ثلاثة أحزاب لبلورة رؤية لضمان الحريات والانتقال السياسي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية
أن تبون التقى مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، وأمين إعلام جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي.
وقال أبو الفضل بعجي في مقطع مصور نشر على الحساب الرسمي للرئاسة في موقع فيسبوك، إن "الرئيس تبون كان حريصا خلال اللقاء على التشاور فيما يخص قضايا البلاد داخليا وخارجيا، وأيضا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ووصف بعجي حواره مع الرئيس بأنه كان صريحا وبناء، وفيه توافق كبير بين مواقف الرئيس ومواقف الأحزاب في مختلف القضايا محليا ودوليا.
من جانبه قال الطيب زيتوني إن النقاش مع الرئيس كان صريحا وشفافا، وتطرق لمعطيات تمكن من تحقيق اقتصاد قوي يقود إلى بناء جبهة داخلية وطنية للحفاظ على الاستقرار.
بدوره دعا مقري إلى تحقيق التنمية الاقتصادية كضامن أساسي لاستقرار البلاد، والحفاظ عليه من التهديدات الدولية والإقليمية.
وكان الرئيس الجزائري قد استأنف لقاءاته مع قيادات حزبية وشخصيات سياسية بعد توقف استمر لأكثر من عام.