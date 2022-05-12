https://arabic.sputniknews.com/20220512/السفير-الروسي-الشركات-الفرنسية-تسعى-إلى-عدم-قطع-طريق-العوة-مع-موسكو-1062132988.html
السفير الروسي: الشركات الفرنسية تسعى إلى "عدم قطع طريق العوة" مع موسكو
السفير الروسي: الشركات الفرنسية تسعى إلى "عدم قطع طريق العوة" مع موسكو
قال السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، إن الشركات الفرنسية تسعى إلى "عدم قطع طريق العودة" مع روسيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:31+0000
2022-05-12T08:31+0000
2022-05-12T08:31+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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ووفقًا له، فإن بعض الشركات الفرنسية تغادر روسيا، وبعضها، مثل "آشان"، لن يغادر السوق الروسية، لكنها تتعرض لضغوط شديدة.وقال عبر قناة "روسيا 24": "هناك امر مفهوم بين الشركات في مجال الأعمال بأن المكان الجيد يجب ألا يُغادر لأنه لن يبقى فارغا، لأنها (الشركات) إذا غادرت، فسيكون من الصعب جدًا العودة إلى سوقنا. لذلك حاولت عدم قطع طريق العودة".وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق مصانعها ومراز أعمالها في البلاد. وفي ذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, اقتصاد
السفير الروسي: الشركات الفرنسية تسعى إلى "عدم قطع طريق العوة" مع موسكو
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قال السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، إن الشركات الفرنسية تسعى إلى "عدم قطع طريق العودة" مع روسيا.
ووفقًا له، فإن بعض الشركات الفرنسية تغادر روسيا، وبعضها، مثل "آشان"، لن يغادر السوق الروسية، لكنها تتعرض لضغوط شديدة.
وقال عبر قناة "روسيا 24": "هناك امر مفهوم بين الشركات في مجال الأعمال بأن المكان الجيد يجب ألا يُغادر لأنه لن يبقى فارغا، لأنها (الشركات) إذا غادرت، فسيكون من الصعب جدًا العودة إلى سوقنا. لذلك حاولت عدم قطع طريق العودة".
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق مصانعها ومراز أعمالها في البلاد. وفي ذلك أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.