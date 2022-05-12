https://arabic.sputniknews.com/20220512/الصين-لن-ندعم-القرار-الأمريكي-حول-تشديد-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-1062125568.html
الصين: لن ندعم القرار الأمريكي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية
الصين: لن ندعم القرار الأمريكي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية
أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T01:55+0000
2022-05-12T01:55+0000
2022-05-12T01:55+0000
الصين
كوريا الشمالية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال تزيونغ للصحفيين: "لقد عرضنا خيارات أخرى. لقد قلنا لهم أننا لن ندعم المشروع الأمريكي الحالي"، مشيراً إلى أن المفاوضات تستمر.وطالبت الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان، رصدتها كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأمم-المتحدة-كوريا-الشمالية-تتابع-البناء-بموقع-اختبارات-نووية-1062124927.html
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الصين, كوريا الشمالية
الصين: لن ندعم القرار الأمريكي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية
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أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال تزيونغ للصحفيين: "لقد عرضنا خيارات أخرى. لقد قلنا لهم أننا لن ندعم المشروع الأمريكي الحالي"، مشيراً إلى أن المفاوضات تستمر.
وطالبت الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية، يوم الأربعاء المقبل، على خلفية تجربتها الصاروخية الأخيرة.
وأجرت كوريا الشمالية، السبت الماضي، تجربة صاروخية في بحر اليابان
، رصدتها كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى
قرب ميناء سينبو باتجاه بحر اليابان.
ولم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيراً لنوع المقذوف.
وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب.