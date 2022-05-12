https://arabic.sputniknews.com/20220512/العراق-قوات-الأمن-تطارد-فلول-داعش-وتلقي-القبض-على-قياديين-1062150568.html

العراق… قوات الأمن تطارد فلول "داعش" وتلقي القبض على قياديين

العراق… قوات الأمن تطارد فلول "داعش" وتلقي القبض على قياديين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق تنفيذ عدة عمليات أمنية أدت إلى مقتل إرهابي، بينما تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين آخرين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T14:01+0000

2022-05-12T14:01+0000

2022-05-12T14:01+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

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وشملت العمليات الأمنية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نصب أكمنة وعمليات إنزال جوي لتعقب إرهابيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.ففي محافظة كركوك، أسفرت العمليات عن مقتل إرهابي وضبط آخرين بعضهم من جنسيات غير عراقية.وشملت العمليات أيضا تمكن أجهزة الأمن العراقية من القبض على محمد الزوبعي، الذي يعرف بـ "أبو عزام"، مشيرة إلى أنه إرهابي يتولى مهمة ما يعرف بـ "أمير كتيبة الزرقاوي بجنوب غرب بغداد".ولفتت إلى أنه كان يتردد بين العراق وسوريا، مشيرة إلى أن عملية القبض عليه جرت بالتنسيق مع التحالف الدولي.يذكر أن قوات الأمن العراقية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.

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