https://arabic.sputniknews.com/20220512/العراق-نستثمر-علاقاتنا-لإجراء-تفاهمات-بين-السعودية-وإيران-1062157570.html

العراق: نستثمر علاقاتنا لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران

العراق: نستثمر علاقاتنا لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن بلاده تستثمر علاقتها وجهودها لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T16:27+0000

2022-05-12T16:27+0000

2022-05-12T16:27+0000

العراق

السعودية

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104578/15/1045781578_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_4277acd0a870b4bab938f15922010a62.jpg

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، في مدينة مراكش في المغرب، بحسب بيان نشرته الخارجية العراقية على حسابها في موقع فيسبوك.وذكر البيان، اليوم الخميس، أن الوزيرين "تبادلا الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة".كما بحث الجانبان الدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية.وتطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران وتحسنها في مجالات معينة.وأكد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

العراق

السعودية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, السعودية, إيران