https://arabic.sputniknews.com/20220512/الغرب-يسعى-إلى-إدامة-الأزمة-الأوكرانية-1062145218.html
الغرب يسعى إلى إدامة الأزمة الأوكرانية
الغرب يسعى إلى إدامة الأزمة الأوكرانية
من الممكن أن تدوم الأزمة الأوكرانية خلال سنوات طويلة في نظر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:20+0000
2022-05-12T12:20+0000
2022-05-12T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" إن ثمة خطرا ينذر باحتمال أن تدوم الأزمة خلال سنوات طويلة.وينذر بذلك تمادي حكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة لكي تحافظ قواته التي أصبحت في وضع يرثى له جراء استمرار العملية العسكرية الروسية، على القدرة على القتال.فمثلا، استعدت الحكومة الإيطالية أخيرا لإرسال مجموعة جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية إلى أوكرانيا.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وجه تحذيرا إلى الحكومات التي تزود نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة قال فيه إن روسيا ستنظر إلى الأسلحة التي ترسلها الدول الأجنبية إلى أوكرانيا بأنها أهداف يمكن بل يجب تدميرها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الغرب يسعى إلى إدامة الأزمة الأوكرانية
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من الممكن أن تدوم الأزمة الأوكرانية خلال سنوات طويلة في نظر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي.
وقال
الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" إن ثمة خطرا ينذر باحتمال أن تدوم الأزمة خلال سنوات طويلة.
وينذر بذلك تمادي حكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة لكي تحافظ قواته التي أصبحت في وضع يرثى له جراء استمرار العملية العسكرية الروسية، على القدرة على القتال.
فمثلا، استعدت الحكومة الإيطالية أخيرا لإرسال مجموعة جديدة من الأسلحة والآليات العسكرية إلى أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وجه تحذيرا إلى الحكومات التي تزود نظام الحكم الأوكراني بالأسلحة قال فيه إن روسيا ستنظر إلى الأسلحة التي ترسلها الدول الأجنبية إلى أوكرانيا بأنها أهداف يمكن بل يجب تدميرها.