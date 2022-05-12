https://arabic.sputniknews.com/20220512/القوات-الإسرائيلية-تفرض-قيودا-على-مراسم-دفن-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-1062160340.html
القوات الإسرائيلية تفرض قيودا على مراسم دفن الصحفية شيرين أبو عاقلة
القوات الإسرائيلية تفرض قيودا على مراسم دفن الصحفية شيرين أبو عاقلة
فرضت إسرائيل قيودا، اليوم الخميس، على مراسم دفن جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، الأربعاء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:41+0000
2022-05-12T17:41+0000
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إسرائيل
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وقال مدير نادي الأسير، ناصر قوس، إن القوات الإسرائيلية اشترطت على عائلة الصحفية الراحلة عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة، حسبما نقل موقع "معا نيوز" الفلسطيني.وعلى جانب آخر، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل قوس في البلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4". وقال قوس إن القوات تستهدف كوادر ونشطاء حركة "فتح" في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي حول "اغتيال أبو عاقلة".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي كان موجودا في موقع الحادث، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحفية الراحلة "وسام القدس"، خلال مراسم تكريم أقيمت في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/ما-هو-وسام-نجمة-القدس-الذي-حصلت-عليه-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-بعد-مقتلها؟-1062158473.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
القوات الإسرائيلية تفرض قيودا على مراسم دفن الصحفية شيرين أبو عاقلة
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فرضت إسرائيل قيودا، اليوم الخميس، على مراسم دفن جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، الأربعاء.
وقال مدير نادي الأسير، ناصر قوس، إن القوات الإسرائيلية اشترطت على عائلة الصحفية الراحلة عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة، حسبما نقل موقع "معا نيوز" الفلسطيني.
وعلى جانب آخر، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل قوس في البلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4". وقال قوس إن القوات تستهدف كوادر ونشطاء حركة "فتح" في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي حول "اغتيال أبو عاقلة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح أمس الأربعاء، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
ونقلت "فرانس برس" عن مصورها الذي كان موجودا في موقع الحادث
، قوله إن شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عندما قتلت، مضيفا أن القوات الإسرائيلية بدأت إطلاق النيران في المنطقة ثم شاهد جثة الصحفية ملقاة على الأرض.
فيما قال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن هناك أدلة
على أن مقتل مراسلة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية، كان "استهدافا متعمدا".
منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحفية الراحلة "وسام القدس"، خلال مراسم تكريم أقيمت في مقر السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس.