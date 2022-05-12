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الكرملين: الرئيس بوتين يشارك في قمة "الأمن الجماعي"
الكرملين: الرئيس بوتين يشارك في قمة "الأمن الجماعي"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن قمة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:22+0000
2022-05-12T10:22+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
الكرملين
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وأوضح بيسكوف: "في 16 مايو/أيار، وبمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستُعقد قمة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو".وأردف: "وسيكون هذا اجتماعًا للزعماء، بالإضافة للقاءاتهم المنفصلة في صيغة إفطار عمل".وأضاف بيسكوف: "نتوقع ونتيجة لهذا الحدث، أن يقدم زاس (الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس)، وباشينيان (رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان) المعلومات للصحفيين"، مشيرًا إلى أن أرمينيا هي الآن رئيس المنظمة.وتضم المنظمة، إلى جانب روسيا، كلا من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.وتقوم موسكو بتعزيز التعاون الأمني مع بلدان آسيا الوسطى من الجمهوريات السوفيتية المتحدة السابقة كما تقوم بتطوير التعاون التقني العسكري.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 5 أيار/مايو، في مقال كتبه لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" بمناسبة الذكرى الـ30 لاقامة علاقات دبلوماسية مع دول آسيا الوسطى: "يتم تعزيز التعاون في مجال الأمن حيث تُعقد اجتماعات تشاورية منتظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي، ويجري تنفيذ المشاريع الثنائية المناسبة".
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روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين: الرئيس بوتين يشارك في قمة "الأمن الجماعي"

10:22 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن قمة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 16 مايو/ أيار الجاري، وسيجتمع المشاركون فيها ويتحدثون في صيغة "إفطار عمل".
وأوضح بيسكوف: "في 16 مايو/أيار، وبمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستُعقد قمة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو".
وأردف: "وسيكون هذا اجتماعًا للزعماء، بالإضافة للقاءاتهم المنفصلة في صيغة إفطار عمل".
وأضاف بيسكوف: "نتوقع ونتيجة لهذا الحدث، أن يقدم زاس (الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس)، وباشينيان (رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان) المعلومات للصحفيين"، مشيرًا إلى أن أرمينيا هي الآن رئيس المنظمة.
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وتضم المنظمة، إلى جانب روسيا، كلا من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.
وتقوم موسكو بتعزيز التعاون الأمني مع بلدان آسيا الوسطى من الجمهوريات السوفيتية المتحدة السابقة كما تقوم بتطوير التعاون التقني العسكري.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 5 أيار/مايو، في مقال كتبه لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" بمناسبة الذكرى الـ30 لاقامة علاقات دبلوماسية مع دول آسيا الوسطى: "يتم تعزيز التعاون في مجال الأمن حيث تُعقد اجتماعات تشاورية منتظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي، ويجري تنفيذ المشاريع الثنائية المناسبة".
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