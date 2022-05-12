https://arabic.sputniknews.com/20220512/الكشف-عن-خطة-بايدن-لإشعال-حرب-الناتو-وروسيا-1062126609.html
الكشف عن خطة بايدن لإشعال حرب الناتو وروسيا
الكشف عن خطة بايدن لإشعال حرب الناتو وروسيا
أفادت صحيفة أمريكية عن إمكانية اندلاع الحرب بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T04:49+0000
2022-05-12T04:49+0000
2022-05-12T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء في مقال كتبه العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ونشرته "أميركان كونسرفاتيف" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا تحت ذريعة غزو بولندا لأوكرانيا الغربية.وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت في وضع يرثى له جراء نجاح العملية العسكرية الروسية في أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة على الرغم من وصول المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. وتحاول الإدارة الأمريكية تغيير الوضع لحفظ ماء الوجه. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن "النجاة" تأتي من بولندا التي صدر لهيئة أركانها تكليف بوضع خطة لاحتلال أوكرانيا الغربية.وأضاف أن كييف الموالية للولايات المتحدة ستصدر إذنا بتدخل وارسو، فيما تأمل واشنطن استغلال مواجهات ممكنة يبن القوات البولندية والروسية لصالحها، إذ لا بد أن يؤدي أي اشتباك بين القوات الروسية والبولندية إلى عقد اجتماع لمجلس الناتو لبحث مسألة تطبيق ما تنص عليه المادة 5 من ميثاق الناتو.واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية لحماية الناس من هجمات تشنها قوات كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الكشف عن خطة بايدن لإشعال حرب الناتو وروسيا
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أفادت صحيفة أمريكية عن إمكانية اندلاع الحرب بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.
وجاء
في مقال كتبه العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ونشرته "أميركان كونسرفاتيف" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا تحت ذريعة غزو بولندا لأوكرانيا الغربية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت في وضع يرثى له جراء نجاح العملية العسكرية الروسية في أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة على الرغم من وصول المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. وتحاول الإدارة الأمريكية تغيير الوضع لحفظ ماء الوجه. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن "النجاة" تأتي من بولندا التي صدر لهيئة أركانها تكليف بوضع خطة لاحتلال أوكرانيا الغربية.
وأضاف أن كييف الموالية للولايات المتحدة ستصدر إذنا بتدخل وارسو، فيما تأمل واشنطن استغلال مواجهات ممكنة يبن القوات البولندية والروسية لصالحها، إذ لا بد أن يؤدي أي اشتباك بين القوات الروسية والبولندية إلى عقد اجتماع لمجلس الناتو لبحث مسألة تطبيق ما تنص عليه المادة 5 من ميثاق الناتو.
واضطرت روسيا إلى بدء العملية العسكرية لحماية الناس من هجمات تشنها قوات كييف منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس.