https://arabic.sputniknews.com/20220512/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يجدد-دعوته-الأطراف-اليمنية-للمضي-قدما-في-تنفيذ-جميع-عناصر-الهدنة-1062129675.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يجدد دعوته الأطراف اليمنية للمضي قدما في تنفيذ جميع عناصر الهدنة
المبعوث الأممي إلى اليمن يجدد دعوته الأطراف اليمنية للمضي قدما في تنفيذ جميع عناصر الهدنة
جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعوته للأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:20+0000
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وأكد غروندبرغ، في ختام زيارته للعاصمة المؤقتة عدن، التي استمرت يومين، والتقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، أنه "سيستمر في تقديم الدعم للاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي".وحث المبعوث الأممي "جميع الأطراف على المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع"، داعيا إلى العمل بشكل بناء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
المبعوث الأممي إلى اليمن يجدد دعوته الأطراف اليمنية للمضي قدما في تنفيذ جميع عناصر الهدنة
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جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ دعوته للأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأكد غروندبرغ، في ختام زيارته للعاصمة المؤقتة عدن
، التي استمرت يومين، والتقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، أنه "سيستمر في تقديم الدعم للاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي".
وحث المبعوث الأممي "جميع الأطراف على المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع"، داعيا إلى العمل بشكل بناء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيف
ة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.